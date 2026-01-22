“연준 독립성 붕괴” 美 대법원, 이사 해임에 우려…트럼프 연준 장악 제동 걸릴 듯

미 대법관들 “주담대 신청서 실수가 중대한 과실인가…독립성 훼손 우려”

‘동병상련’ 제롬 파월 의장도 변론 참관

리사 쿡 미국 연방준비제도 이사가 21일(현지시간) 미 연방대법원 앞에서 변호인들과 함께 이동하고 있다. 연합뉴스

따르면 대통령은 연준 이사를 해임할 권한이 있지만, 이는 해임할 만한 정당한 사유가 존재해야 한다.

이날 변론에는 파월 의장뿐 아니라 벤 버냉키 전 연준 의장도 참석했다. 파월 의장은 최근 자신을 겨냥한 법무부 수사에 대해 “대통령 선호가 아닌 국민에게 도움이 될 것이라는 최선의 판단에 따라 금리를 결정했기 때문”이라고 반발한 바 있다.