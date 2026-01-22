트럼프, 그린란드 관세 폭탄 4일 만에 철회…유럽 반발, 시장 요동에 다시 ‘TACO’

트럼프 “나토 사무총장과 미래 합의 틀…관세 부과 안 한다”

앞서 다보스 연설에서도 “무력 사용 안 해, 사용하고 싶지 않다”

유럽의 격한 반발, 금융 시장 불안에 일단 후퇴…그린란드 병합 협상 의지는 계속

도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(현지시간) 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼에서 발언하고 있다.연합뉴스

“마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과의 매우 생산적인 회담을 바탕으로 그린란드와 사실상 전체 북극 지역에 관한 미래 합의의 틀(framework)을 만들었다”며 “이러한 합의를 바탕으로 2월 1일 발효 예정이던 관세를 부과하지 않기로 했다”고 말했다.

이 해결책이 실현된다면 미국과 모든 나토 회원국에 매우 유익할 것”이라고 덧붙였다. 다만 구체적인 합의 내용은 거론하지 않았다. 앨리슨 하트 나토 대변인도 이날 회담에 대해 “매우 생산적”이었다며 “

밴스 부통령, 마코 루비오 국무장관, 스티브 위트코프 특사와 필요할 경우 다양한 다른 사람들이 협상을 맡을 것이며 그들은 나에게 직접 보고할 것"이라고 했다.

파견한 덴마크 노르웨이 스웨덴 프랑스 독일 영국 네덜란드 핀란드 등 8개국에 대해 다음 달 1일부터 10%, 오는 6월 1일부터 25%의 대미 관세를 부과하겠다고 밝힌 바 있다. 북대서양조약기구(NATO·나토)의 뿌리를 뒤흔드는 조치로 유럽 동맹의 거센 반발을 산 바 있다.