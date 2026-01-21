트럼프 “그린란드, 미국만이 지킬 수 있어…무력 사용은 안 할 것”
도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(현지시간) 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에서 그린란드 병합 문제와 관련 “그린란드를 차지하기 위해 무력을 사용하는 일은 없을 것”이라고 공언했다. 그러면서 그린란드 병합을 위한 즉각적인 협상에 나설 것을 압박했다.
트럼프는 이날 연설에서 “사람들이 내가 무력을 사용할 것이라 생각했기 때문에 이것이 아마 가장 중요한 발언일 것”이라며 “나는 무력을 사용할 필요가 없고, 원하지도 않으며, 사용하지도 않을 것”이라고 말했다. 그는 “미국이 요구하는 것은 그저 ‘그린란드’라고 불리는 장소일 뿐”이라고 강조했다.
트럼프는 미국이 그린란드를 병합해야하는 이유에 대해 “미국과 러시아, 중국 사이의 핵심적인 전략적 요충지에 무방비 상태로 놓여있기 때문”이라고 설명했다. 그린란드는 미국에 있어서 핵심적인 국가 안보 이익과 직결되기 때문이며 희토류 등 광물자원을 독점하기 위한 것이 아니란 점을 강조했다.
트럼프는 미국만이 그린란드를 안전하게 지킬 수 있는 유일한 국가라고 주장했다. 그는 “그린란드와 덴마크 국민들을 대단히 존중한다”면서도 “모든 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹국은 자국 영토를 방어할 의무가 있다”고 말했다. 그러면서 “사실 미국 말고는 그 어떤 국가나 집단도 그린란드를 지킬 위치에 있지 않다”고 강조했다.
여러 유럽 정상이 청중에 앉아있는 가운데 트럼프는 “유럽은 잘못된 방향으로 가고 있다”고 정면 비판했다. 트럼프는 유럽의 이민자 문제를 노골적으로 겨냥하며 “나는 유럽을 사랑하고 유럽이 잘되길 바라지만 지금은 올바른 방향으로 가고 있지 않다”며 “내 친구들이 더 이상 당신들(유럽)의 도시를 알아보지 못한다”고 비꼬았다.
뉴욕타임스(NYT)는 트럼프의 연설에 대해 “군대를 보내 그린란드를 점령하지는 않겠다고 말했지만 사실상 그린란드를 병합하지 못하면 관세 폭탄으로 유럽을 파멸시키겠다는 뜻을 전달한 것”이라고 평가했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
