정청래 “지선 앞두고 이견 있을 수 있지만 덜 싸우자”
정청래 대표 특별 강연 “오늘 기자회견, 이재명 아니었으면 불가했다”
“지선 승리 위해 당·정·청 뭉쳐야 한다” 강조
정청래 더불어민주당 대표가 21일 당원들을 대상으로 한 특별 강연에서 “지방선거를 앞에 두고 조금의 견해 차이는 있을 수밖에 없다”면서도 이재명정부 성공을 위해 싸움을 줄이자고 말했다.
정 대표는 국회 의원회관 대회의실에서 ‘이재명정부와 민주당의 미래 비전’을 주제로 한 특별 강연을 진행했다. 정 대표는 2시간에 걸친 강연에서 “이재명 대통령이 항상 말씀하시는 게 우리가 차이가 있다 한들 상대방과의 차이보다 크겠냐는 것”이라며 “우리는 지방선거를 앞두고 견해 차이가 있을 수밖에 없지만 이재명정부 지선 승리를 위해선 덜 싸우고 같이 잘해야 한다”고 말했다. 정 대표는 “그래야 지선을 이기고 다음 총선을 이기고 다음 대선도 이겨야 하지 않겠나”고 덧붙였다.
정 대표는 “이 대통령에게 민주당 대선 후보가 되기 전 지역상품권 얘기 그만하고 외교 안보 등 큰 얘기를 하라고 말했다”고 회고했다. 그러면서 “경험 없는 분야라 제일 걱정됐는데, 대통령 되시고 나니 그걸 제일 잘한다”며 “오늘 기자회견도 이 대통령 아니면 불가했다”고 말했다.
이어 “민주당만 잘하면 된다. 그런데 당대표가 잘하고 있는지 모르겠다”며 “당·정·청이 뭉쳐 지방선거를 승리해야 한다”고 강조했다.
지선을 앞두고 공천에 대한 언급도 있던 것으로 파악됐다. 정 대표는 “지선 공천 잡음 없이 억울한 컷오프 없애겠다, 다 경선 붙이겠다고 말하지 않았나”며 “공천된 사람들이 공동선거대책위원장하면 얼마나 아름답나”고 말했다. 그러면서 “예전과 다른 공천 민주화를 통해 공천 떨어진 사람들이 붙은 사람 당선시켜주려 애쓰네 하는 기사가 나와야 국민이 민주당에 박수칠 것”이라고 강조했다.
한웅희 송경모 김혜원 기자 han@kmib.co.kr
