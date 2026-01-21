오지인 감독 단편 ‘스삐디!’ 베를린영화제 제너레이션 경쟁 진출
오지인 감독의 단편 영화 ‘스삐디!’가 제76회 베를린 국제영화제 ‘제너레이션 K플러스’ 단편 경쟁 부문에 진출했다.
21일 베를린영화제 측에 따르면 ‘스삐디!’가 경쟁 후보로 오른 ‘제너레이션 K플러스’는 아동·청소년의 삶과 성장을 다룬 작품을 소개하는 부문이다.
‘스삐디!’는 1989년을 배경으로 속독 신동이 되고 싶은 9세 정민이의 고군분투를 그린 블랙 코미디다. 드라마 ‘백번의 추억’의 김규나, 영화 ‘패스트 라이브즈’의 임승민 등 아역 배우들이 출연한다.
베를린영화제 ‘제너레이션’ 부문 책임자 세바스티안 막트는 “작품의 에너지와 유머 감각, 생동감 넘치는 연기, 대담한 시각적 스타일에 깊은 인상을 받았다”며 “젊은 세대가 마주하는 성취에 대한 기대와 수행에 대한 압박이라는 무거운 주제를 경쾌하고 가벼운 리듬으로 풀어내면서도 인물에 대한 따뜻한 애정을 끝까지 잃지 않는다”고 평했다.
다음 달 12일 개막하는 베를린영화제에는 홍상수 감독의 ‘그녀가 돌아온 날’이 파노라마 부문, 정지영 감독의 ‘내 이름은’이 포럼 부문, 유재인 감독의 ‘지우러 가는 길’이 ‘제너레이션 14플러스’ 경쟁 부문에 각각 초청됐다.
