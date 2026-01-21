광양 산불 야간 진화 작업 난항…국가소방동원령 발령

해 지면서 헬기 모두 철수해

6시 기준 진화율 56% 상당

21일 오후 3시 31분쯤 전남 광양시 옥곡면에서 산불이 나 산림청과 소방 당국이 진화작업을 벌이고 있다. 연합뉴스

“산림청, 소방청, 전라남도, 광양시 등에서는 사용할 수 있는 모든 장비와 인력을 신속히 투입해 산불 조기 진화에 총력을 기울일 것”을 긴급 지시했다.