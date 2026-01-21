MLB 두 번째 시즌 맞는 김혜성 “부상 없이 1년 완주 목표“
미국 메이저리그(MLB) 진출 두 번째 시즌을 맞는 김혜성(LA 다저스)이 올 시즌 목표로 “지난해처럼 부상이 아쉬웠다. 공백 없이 1년 내내 1군 명단에 이름을 올리는 것”이라고 밝혔다.
김혜성은 21일 인천국제공항을 통해 미국으로 출국했다. 전날 월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀 사이판 1차 전지훈련을 마치고 귀국한 지 하루 만이다.
김혜성은 “작년과는 다른 마음가짐”이라며 “지난해 부족한 점을 많이 느꼈다. 올해는 더 나은 모습을 보여주기 위해 준비하고 있다”고 말했다.
지난해 성공적으로 빅리그에 연착륙한 김혜성은 이번 시즌 본격적인 시험대에 오른다. 지난 시즌 제한된 출전 기회 속에서도 타율 0.280(161타수 45안타), 13도루를 기록하며 팀의 월드시리즈(WS) 우승에 힘을 보탰다. 다만 시즌 막판 부상 여파로 타격 침체를 겪은 점은 과제로 남았다. 그는 “사이판 캠프에서 특히 타격에 많은 신경을 써서 준비했다”고 밝혔다.
출전 기회 확대도 목표다. 김혜성은 “타격에서 발전이 있다면 출전은 자연스럽게 따라올 것”이라며 “지난해 수정한 타격폼에서 추가적인 변화는 없다”고 설명했다.
주전 경쟁을 두고선 여유로운 모습을 보였다. 다저스는 이번 비시즌 자유계약선수(FA) 최대어 카일 터커를 비롯해 마무리 에드윈 디아즈 등을 영입하며 전력을 보강했다. 앤디 이바녜스와 라이언 피츠제럴드 등 내야 자원도 대거 늘어나 경쟁이 더욱 치열해질 전망이다. 김혜성은 “(다저스가)멋있다는 생각뿐이었다”며 “좋은 선수들이 합류한 만큼 이들과 함께 많은 경기에 나서고 싶다”고 웃었다. 이어 “(로버츠)감독님의 주문에 따라 내·외야를 가리지 않고 수비 훈련을 하고 있다”고 덧붙였다.
WBC 대표팀에 대한 각오도 전했다. 대표팀 중고참에 접어든 김혜성은 “이정후와 함께 말보다 행동으로 보여줘야 하는 위치”라고 강조했다. 사이판 전지훈련 기간엔 후배들의 질문 공세도 이어졌다고 한다. 그는 “야구뿐 아니라 생활적인 질문도 많았다”며 “전용기 탑승 후기 질문이 유쾌했던 기억으로 남는다”고 웃었다.
김하성(애틀랜타 브레이브스)의 부상 소식에 대해선 “운동선수로서 가장 안타까운 일”이라며 “아직 대표팀 출전이 확정된 건 아니지만, 기회가 주어진다면 건강하게 완주하고 싶다”고 말했다.
김하성의 이탈로 WBC에서 유격수 출전 가능성도 거론된다. 김혜성은 “아직 감독님과 구체적인 이야기를 나누진 않았다”면서도 “여러 포지션을 염두에 두고 준비하고 있다. 어렸을 때부터 줄곧 유격수를 맡아와 개인적으로는 가장 선호한다”고 밝혔다.
일본 대표팀에 합류한 팀 동료 오타니 쇼헤이에 대해선 “지난 시즌엔 오타니가 타석에 설 때마다 안타를 치길 응원했는데, 이번 대회에선 수비하는 입장에서 범타로 물러나길 바랄 것”이라고 웃어 보였다.
인천=최원준 기자
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
