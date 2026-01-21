부산도시공사, 올 발주계획 공개… 상반기 조기 집행
806억원 발주로 지역경제 활성화 나서
부산도시공사가 올 한 해 발주 계획을 사전 공개한 데 이어, 상반기 조기 발주를 통해 지역경제 활성화에 나서기로 했다.
부산도시공사는 21일 2026년도 발주 계획을 공개하고, 지역 밀착형 사업을 중심으로 맞춤형 발주를 본격 추진한다고 밝혔다. 발주 계획은 총 309건 약 806억원 규모로, 조경공사와 공공임대주택 유지보수 등 지역업체 참여 비중이 높은 사업이 주를 이룬다.
공사는 이 같은 발주를 통해 부산 지역 건설업체와 중소기업의 참여 기회를 확대하는 한편, 건설사업관리 등 전문용역 분야에서도 지역 인재 고용을 늘려 실질적인 일자리 창출로 이어지도록 할 방침이다.
대규모 사업의 본격화도 지역경제에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 지난해 공고한 총사업비 3640억원 규모의 서부산행정복합타운 건립 공사와 건설관리용역 등 주요 사업이 올해 계약 체결과 선금 지급 단계로 접어들면서 지역경제 전반에 파급 효과가 커질 것으로 공사는 기대하고 있다.
자금 유동성 지원을 위한 조기 발주도 추진된다. 공사는 지역기업의 자금난 해소를 위해 2026년 상반기 중 전체 발주 물량의 66%를 조기 발주하고, 계약 체결과 함께 선금 지급을 병행할 계획이다. 이를 통해 건설·용역·물품 분야 전반에서 인력 채용과 사업 활동이 보다 활발해질 것으로 보고 있다.
아울러 발주 계획을 나라장터에 사전 공개해 부산 지역 기업들이 사업을 미리 준비할 수 있도록 하고 공정하고 투명한 계약 질서 확립을 통해 지역경제와의 상생을 지속적으로 강화한다는 방침이다.
신창호 부산도시공사 사장은 “2026년도 발주 계획을 차질 없이 추진하고 조기 집행을 통해 지역업체의 경영 안정화를 적극 지원하겠다”며 “지난해 발주 사업이 올해 계약·집행 단계로 이어지는 만큼, 지역경제의 선순환 구조를 구축하고 양질의 일자리 창출에 앞장서겠다”고 말했다.
