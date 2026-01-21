스마일게이트 퓨처랩-서울시립과학관, 청소년 창의 학습 위해 맞손
스마일게이트 퓨처랩은 서울특별시립과학관과 청소년 대상 창의 학습 환경 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.
지난 20일 퓨처랩에서 열린 협약식에는 유만선 서울특별시립과학관 관장과 백민정 퓨처랩 재단 센터장이 참석해 미래 세대를 위한 교육 생태계 조성에 뜻을 모았다.
이번 협력의 핵심은 민간과 공공의 대표적인 창의 학습 프로그램을 연계하는 데 있다. 양 기관은 서울로봇인공지능과학관의 ‘동행로봇 발명프로그램’과 퓨처랩의 ‘퓨처비 챌린지’를 통합 운영할 계획이다.
동행로봇 발명프로그램은 로봇 기술을 활용한 시제품 제작과 전시를 지원하며, 퓨처비 챌린지는 지난 5년간 4만 명 이상의 청소년이 참여한 디지털 기반 사회 문제 해결 프로젝트다.
두 기관은 프로그램 연계 외에도 창의·과학·문화 콘텐츠를 공동 개발하고 온·오프라인 플랫폼을 공유한다. 아울러 전문 인력 및 네트워크 교류, 전시와 행사 공간의 상호 지원 등 다각적인 협력을 이어갈 방침이다. 이를 통해 청소년들이 인공지능과 로봇 등 첨단 기술을 단순히 소비하는 수준을 넘어, 사회적 가치를 창출하는 창작 주체로 성장할 수 있도록 지원할 예정이다.
백민정 퓨처랩 센터장은 “첨단 기술을 탐구하고 문제 해결의 도구로 활용하는 경험을 제공함으로써 청소년들이 사회와 연결된 창작자로 성장하도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.
