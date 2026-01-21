“개인 최초” 이재용 회장 주식 재산 30조원 돌파
이재용 삼성전자 회장이 한국 증시 역사상 처음으로 개인 주식 재산 ‘30조원 시대’를 열었다.
21일 한국CXO연구소에 따르면 이날 기준 이 회장이 보유한 주식 평가액은 30조2523억원으로 집계됐다. 이는 국내 증시가 문을 연 이래 개인 주주가 보유한 주식 가치로는 사상 최고액이다.
이 회장의 주식 자산은 최근 삼성전자 등 보유 종목의 주가 상승세에 힘입어 가파르게 불어났다. 그가 보유한 삼성전자 지분의 가치는 14조5634억원이며, 삼성물산(10조6709억원)과 삼성생명(3조6476억원) 등 주요 계열사 지분 가치도 상당하다.
이 외에도 삼성SDS, 삼성엔지니어링(삼성E&A), 삼성화재, 삼성전자 우선주 등 총 7개 종목을 보유 중이다.
이 회장의 주식 재산은 반도체 업황 둔화 등의 여파로 지난해 1월엔 11조9000억원대까지 줄기도 했다. 하지만 이재명정부 출범 이후 유가증권 시장 상승세와 반도체 경기 회복 기대감이 맞물리면서 반등에 성공했다.
이 회장이 보유한 주식 가치는 지난해 10월 10일엔 사상 처음으로 20조원을 돌파했고, 같은 달 29일에는 22조3475억원을 기록하며 부친인 고(故) 이건희 회장이 세운 역대 개인 최고 주식 평가액 기록도 갈아치웠다.
올해 들어서도 상승세는 멈추지 않았다. 새해 첫 거래일인 지난 2일 25조원을 돌파했고, 불과 보름여 만에 30조원 고지를 밟았다.
눈에 띄는 점은 자산 증식 속도다. 주식 평가액이 15조 원에서 20조원으로 늘어나는 데는 4년 8개월이라는 시간이 걸렸지만, 20조원에서 30조원으로 10조원이 불어나는 데는 104일밖에 걸리지 않았다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사