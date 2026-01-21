구리시, 보훈 수당·예우 수준 경기북부 최고 수준
보훈명예수당 월 40만원…국가유공자 예우 강화
경기 구리시가 국가보훈부 경기북부지청 관할 11개 지자체 가운데 보훈 수당 정책과 예우 수준에서 가장 두드러진 성과를 보인 것으로 나타났다.
구리시는 보훈 수당 인상과 지원 대상 확대 등 적극적인 보훈 정책을 통해 국가유공자와 보훈 가족에 대한 예우를 대폭 강화하고 있다. 특히 보훈명예수당을 단계적으로 인상하며 경기북부 지역 내 상위권 수준의 지원 체계를 구축했다는 평가다.
시는 올해 1월부터 보훈명예수당을 기존 월 30만원에서 40만원으로 인상해 지급하고 있다. 이는 2025년부터 2년 연속 매년 10만원씩 인상한 결과로, 지자체 차원의 강한 보훈 의지를 보여주는 사례로 꼽힌다. 아울러 상위법 개정에 맞춰 지원공상군경과 지원공상공무원까지 지급 대상을 확대해 더 많은 보훈 대상자가 혜택을 받을 수 있도록 했다.
이와 함께 6·25 참전유공자에게는 월 10만원의 참전영웅수당을 지급하고, 사망한 참전유공자의 배우자에게는 월 15만원의 복지수당을 지원하고 있다. 국가보훈대상자 사망 시에는 위로금 50만원을 지급하며, 10개 보훈단체 단체장에게는 별도의 활동 운영비를 매월 지원하는 등 다각적인 보훈 정책을 시행 중이다.
세심한 예우 정책도 병행하고 있다. 국가보훈대상자에게 명절 보너스 10만원을 지급하고, 참전유공자가 80세에 도달하면 20만원을, 80세 이상 어르신에게는 매년 25만원의 특별 위문금을 전달하고 있다.
시는 지난 2003년 보훈·향군회관을 신축해 광복회를 비롯한 14개 보훈·향군단체 회원들을 위한 복지와 소통 공간을 마련했으며, 이를 기반으로 각종 보훈 행사 운영과 지역사회 연계 활동을 꾸준히 이어오고 있다. 이 같은 구리시의 보훈 정책은 국가보훈부 경기북부지청 관할 지자체 평균을 크게 웃도는 수준으로 평가되고 있다.
시 관계자는 “앞으로도 보훈 가족에 대한 존경과 감사의 뜻을 정책에 반영해 제도를 지속적으로 보완하고, 2026년에도 안정적인 보훈 수당 지급을 통해 보훈 가족의 실질적인 생활 안정을 도모할 계획”이라고 밝혔다.
