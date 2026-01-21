의정부시, 공동주택 품질점검 혁신…시공 과정 상시 관리
경기 의정부시가 반복되는 아파트 하자 분쟁을 예방하기 위해 입주 전 공동주택 품질점검 체계를 대폭 강화한다.
의정부시는 새해부터 ‘아파트 혁신 10대 프로젝트’의 하나로 공동주택 품질점검 운영 방식을 전면 개선해 기존 정기 점검 중심에서 벗어나 시가 시공 전 과정에 보다 적극적으로 참여하는 관리 체계를 도입했다고 21일 밝혔다. 이를 통해 하자 발생 요인을 사전에 차단하고 시민의 주거 안정성을 높인다는 방침이다.
개선된 품질점검은 시공 과정 전반을 상시 관리하는 데 초점을 맞췄다. 시는 주요 공정 단계마다 현장을 확인하는 수시점검 제도를 도입해 시공사와의 지속적인 소통을 강화하고, 점검의 연속성과 실효성을 높이기로 했다.
또한 현장 점검에 앞서 설계도면을 미리 분석하는 ‘사전검토제’를 본격 시행해 점검 방향과 중점 사항을 사전에 설정함으로써, 보다 정확하고 효율적인 품질 점검이 가능하도록 했다. 여기에 민간 건설 LH 매입약정주택까지 점검 대상을 확대해, 주택 유형이나 공급 방식과 관계없이 동일한 기준을 적용한다.
시는 지난 16일 장암3구역 재개발 현장인 ‘e편한세상 신곡 시그니처 뷰’에서 개선된 품질점검 체계를 처음 적용했다. 건축·토목·기계·전기·소방 분야 민간 전문가 5명이 참여해 시설 전반과 안전 관리 상태를 점검했으며, 사전검토를 통해 선별된 점검 사항을 중심으로 콘크리트 시공 상태와 세대 내부 마감 등 입주민 생활과 직결된 부분을 집중 확인했다.
점검 결과 총 25건의 보완 사항이 도출됐으며, 시는 이를 현장 관계자에게 전달하고 입주 전까지 개선 여부를 지속적으로 관리할 계획이다. 형식적인 점검을 넘어 현장 중심의 실질적인 품질 관리가 이뤄졌다는 평가다.
허남준 시 주택과장은 “아파트 하자 문제는 시민의 재산권과 삶의 질에 직결되는 중대한 사안”이라며 “선제적이고 체계적인 품질점검을 통해 시민들이 안심하고 입주할 수 있는 주거 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사