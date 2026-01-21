졸전의 이민성호, AG 4연패 비상… 김상식호 베트남과 3·4위전

김태원이 20일(한국시간) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 열린 일본과의 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 4강전에서 볼다툼을 하고 있다. 대한축구협회 제공

지난 20일 ‘숙적’ 일본에 0대 1로 패하며 4강에서 멈춰섰다.

이번 대회

전술적인 해법도 보이지 않았다.

한국은 대회 내내

패스를 줄 곳이 없어

우왕좌왕하기를 반복했다. 결국 공은 뒤에서 왔다갔다 할 뿐이었다.

후반 들어 공세를 강화했지만 결정력 부족이 발목을 잡았다.

대표팀은 지난해 10월 사우디아라비아 원정 2연패에 이어 11월 판다컵에서도 중국에 0대 2 완패한 바 있다.

2024년