전남 광양 주택 화재 야산으로 확산…소방 대응 2단계
초속 3.6m 강풍에 진화 난항
전남 광양의 한 주택에서 발생한 불이 야산으로 번진 가운데 소방당국이 소방 대응 2단계를 발령하고 진화 작업에 총력을 기울이고 있다.
21일 소방당국에 따르면 소방청은 이날 오후 4시31분쯤 전남 광양시 옥곡면 묵백리 일원에 소방 대응 2단계를 발령했다고 밝혔다. 앞서 오후 3시48분 대응 1단계를 발령한 지 43분 만이다.
화재는 주택에서 최초 발화해 인근 야산으로 확대됐다. 불이 시작된 주택은 전소돼 완전히 진화됐다. 인명피해는 현재까지 없는 것으로 파악됐다.
소방청은 현재까지 인력 88명과 장비 54대, 헬기 16대(소방 3·산림 8·임차 4·군 1대)를 투입해 진화 작업을 벌이고 있다.
하지만 화재 현장에 평균 초속 3.6m의 강한 바람이 불어 진화에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 진화 작업은 야간까지 이어질 전망이다.
광양시는 안전 문자메시지를 발송해 옥곡면 점터·명주·신기·삼존 마을 주민들에게 옥곡면사무소로 대피하도록 안내했다.
