울산, 부울경 행정통합 논의 ‘조건부 참여’… 부산 “환영”

권한 이양·시민 동의 전제 조건 제시

초광역 협력 필요성에는 공감대 형성

부산시, 울산시 발표를 크게 환영

박형준 부산시장(왼쪽), 김두겸 울산시장(가운데), 박완수 경남도지사가 2022년 10월 부산시청에서 간담회를 열고 ‘부울경 초광역 경제동맹’ 출범에 합의했다. /부산시 제공

울산시가 부·울·경 행정통합 논의 참여 의사를 밝힌 데에 대해 부산시는 이를 환영하며 통합 추진 의지를 재확인했다.



부산시는 21일 “부산·경남 행정통합 논의에 동참하겠다는 울산시의 발표를 크게 환영한다”며 “수도권 일극 체제에 대응하기 위해 부·울·경이 하나가 돼야 한다는 데 이견이 없음을 다시 한번 확인했다”고 밝혔다. 이어 “재정분권과 사무분권 등 연방제 수준의 권한 이양을 담은 특별법 제정과 주민투표를 통한 지역민의 직접적 의사 결정을 통해, 부산·경남 나아가 울산까지의 행정통합이 실질적이고 실효성 있게 추진될 수 있도록 준비해 나가겠다”고 강조했다.



앞서 김두겸 울산시장은 이날 오전 시청 프레스센터에서 정부의 ‘5극3특 국가균형발전 전략’과 시도 간 광역 행정통합 논의와 관련한 울산시의 기본 입장을 발표했다. 울산시는 초광역 협력의 필요성에는 공감하지만, 실질적인 권한 이양과 시민 동의가 선행되지 않은 상태에서의 행정통합에는 신중해야 한다는 입장을 밝혔다.



울산시는 중앙집권 구조가 유지된 채 행정구역만 확대하는 통합은 지역 간 쏠림 현상과 시민 불편을 초래할 수 있다고 지적했다. 또 1995년 시군 통합과 1997년 광역시 승격 이후 산업 경쟁력을 축적해 왔고, 조선업 위기 극복과 함께 최근에는 비수도권에서 드문 인구 증가 흐름을 보인다는 점을 들어, 충분한 권한과 책임이 주어질 경우 지방정부가 정책 역량을 발휘할 수 있음을 강조했다.



울산시는 지난 2022년 출범한 부·울·경 특별연합의 한계를 언급하며, 형식적 통합보다는 실질적 협력이 가능한 ‘부·울·경 초광역 경제동맹’이보다 현실적인 대안이 될 수 있다고 밝혔다. 현재 울산시는 부·울·경 초광역 교통망 확충과 산업·에너지 분야 협력을 지속해 나가고 있다고 설명했다.



아울러 울산시는 행정통합 논의에 앞서 미국 연방제 주(州) 수준에 준하는 자치입법권과 과세권, 산업·지역개발 권한 이양이 필요하다는 입장을 분명히 했다. 행정통합 여부는 시민 동의를 전제로 해야 하며, 공론화위원회를 구성해 공신력 있는 여론조사에서 50% 이상의 동의가 확인될 때 본격 검토하겠다는 방침도 밝혔다.



부산=윤일선 기자, 울산=조원일 기자 news8282@kmib.co.kr



