“5호선 김포·검단 연장, 선거용 지연 말고 예타 공개해야”
인천경실련과 검단시민연합 공동 성명
인천경실련과 검단시민연합 등 시민단체들이 서울지하철 5호선 김포·검단 연장 사업을 둘러싼 정치적 지연을 중단하고 정부가 적기 건설 방안을 제시할 것을 촉구했다.
이들 단체는 21일 성명을 통해 “수도권 서북부 주민들의 이동권과 생존권이 걸린 서울지하철 5호선 김포·검단 연장 사업이 또다시 정치적 셈법에 휘말리고 있다”며 “오는 6월 지방선거를 앞두고 정부와 정치권이 사업 진행을 선거 전략의 도구로 삼고 있다”고 비판했다.
단체들은 특히 애초 1월 발표 예정이던 예비타당성 조사 결과가 지연되고 있는 점을 문제 삼으며 “선거를 의식한 발표 시기 조절이라는 의혹이 짙다”며 정부와 기획재정부가 조사 결과를 즉각 공개해야 한다고 주장했다.
이들은 “경제성(B/C) 논리에만 매몰되지 말고 시민의 안전권과 이동권이라는 헌법적 가치를 우선해 결단해야 한다”고 강조했다.
또 과거 선거 과정에서 반복돼 온 5호선 연장 공약에 대해 “구체적인 재원 조달 방안이나 사업성 확보 대책 없이 성과를 약속하는 ‘희망 고문’식 공약은 더 이상 용납하지 않겠다”며 이번 지방선거에서 관련 공약을 철저히 검증해 주민들에게 알리겠다고 밝혔다.
아울러 단체들은 “5호선 연장 사업은 단순한 경제성 평가를 넘어 정책적 타당성과 지역 균형 발전을 고려하는 종합평가(AHP)가 적극 반영돼야 한다”며 “검단과 김포는 철도 교통에서 소외된 수도권 서북부 지역으로 교통난 해소가 절실하다”고 호소했다.
대도시권 광역교통위원회에 대해서도 “지자체 간 갈등 조정이라는 본래 기능을 상실하고 정치적으로 변질됐다”며 “중앙 정치권의 영향에서 벗어나 지방정부 간 자율적 조정 역할을 강화하는 방향으로 전면 개편해야 한다”고 주장했다.
이들 단체들은 “지하철은 정치인의 치적을 위한 수단이 아니라 시민들의 일상과 직결된 필수 공공교통”이라며 “선거 과정에서 5호선 연장 사업을 정치적으로 악용하는 세력에 대해 시민들과 연대해 끝까지 책임을 묻겠다”고 밝혔다.
앞서 지난해 12월 8일에도 김포검단시민연대, 김포신도시주민대책위원회, 양촌대책위원회, 연합비상대책위원회 등 시민단체 4곳이 기획재정부 앞에서 집회를 열고 예타 발표를 촉구하기도 했다.
서울지하철 5호선 김포·검단 연장 사업은 총사업비 3조3302억원을 투입해 방화역에서 김포한강2콤팩트시티까지 25.8㎞ 구간을 연장하고 10개 정거장을 신설하는 대형 광역교통 사업이다.
국토교통부 대도시광역교통위원회는 2024년 9월 2031년 개통을 목표로 사업 추진 계획을 밝히고, 같은 달 한국개발연구원(KDI)이 예타 조사에 착수했으나 현재까지 결과는 발표되지 않고 있다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
