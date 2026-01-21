“5호선 김포·검단 연장, 선거용 지연 말고 예타 공개해야”

인천경실련과 검단시민연합 공동 성명

서울지하철 5호선 전동차. 서울교통공사 제공

서울지하철 5호선

연장 사업은 총사업비 3조3302억원을 투입해 방화역에서 김포한강2콤팩트시티까지 25.8㎞ 구간을 연장하고 10개 정거장을 신설하는 대형 광역교통 사업이다.

국토교통부 대도시광역교통위원회는 2024년 9월 2031년 개통을 목표로 사업 추진 계획을 밝히고, 같은 달 한국개발연구원(KDI)이 예타 조사에 착수했으나 현재까지 결과는 발표되지 않고 있다.