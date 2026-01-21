‘단식 일주일’ 장동혁, 병원 이송 거부…결국 구급차 철수

통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 이레째 단식 중인 국민의힘 장동혁 대표가 21일 서울 여의도 국회 로텐더홀 단식 농성장에 마련된 텐트 안에 누워 있다. 사진공동취재단

송언석 원내대표 등 중진 의원들은 의총 직후 장 대표를 찾아 이 같은 뜻을 전달했다. 하지만

장 대표는 아무 말도 하지 않은 채 가만히 정면만 응시하다 농성 텐트 안으로 들어갔다.

들것을 가져와 이송을 시도했지만 장 대표가 강하게 거부하면서

도착 10분 뒤인 오후 4시8분쯤 현장에서 철수할 수밖에 없었다.

장 대표가 단식에 돌입한 뜻을 이어갈 방안으로 동조 단식, 릴레이 단식, 천막 농성, 청와대 앞 릴레이 시위, 대규모 규탄대회, 국회 일정 보이콧 등 다양한 의견이 나온 것으로 알려졌다.