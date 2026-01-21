‘단식 일주일’ 장동혁, 병원 이송 거부…결국 구급차 철수
국민의힘 지도부가 21일 단식으로 건강이 나빠진 장동혁 대표를 병원으로 옮기려 했으나 장 대표가 거부하면서 무산됐다.
국민의힘은 이날 오후 2시 긴급의원총회를 통해 단식 7일째를 맞은 장 대표에게 단식 중단을 건의하기로 결정했고, 송언석 원내대표 등 중진 의원들은 의총 직후 장 대표를 찾아 이 같은 뜻을 전달했다. 하지만 장 대표는 아무 말도 하지 않은 채 가만히 정면만 응시하다 농성 텐트 안으로 들어갔다.
의원들은 “목숨보다 중요한 게 어딨나. 빨리 119를 부르라”고 정희용 사무총장과 박준태 대표 비서실장에게 강하게 요구했다. 결국 박덕흠 의원이 119에 전화해 오후 3시58분쯤 구급대원들이 로텐더홀에 도착했다. 이후 구급대원들은 들것을 가져와 이송을 시도했지만 장 대표가 강하게 거부하면서 도착 10분 뒤인 오후 4시8분쯤 현장에서 철수할 수밖에 없었다.
박성훈 수석대변인은 기자들과 만나 “송 원내대표를 포함한 중진 의원들이 텐트 안에 들어가 여러 번 설득했는데도 장 대표가 병원 이송을 완강히 거부하는 상황”이라며 “현재 의식도 온전한 상태에서 아닌 상태로 왔다 갔다 한다”고 전했다.
송 원내대표는 “쌍특검 수용을 요구하는 뜻에 함께하면서 충분히 그 뜻을 여당, 정부뿐 아니라 국민께 보였으니 이제 병원으로 가서 몸을 추슬러 대여 투쟁을 다시 강력히 할 수 있게 전열을 가다듬어야 한다는 뜻을 모았다”며 “대표가 의원들의 뜻을 따라줬으면 한다”고 말했다.
이날 의총에서는 장 대표가 단식에 돌입한 뜻을 이어갈 방안으로 동조 단식, 릴레이 단식, 천막 농성, 청와대 앞 릴레이 시위, 대규모 규탄대회, 국회 일정 보이콧 등 다양한 의견이 나온 것으로 알려졌다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
