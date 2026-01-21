시사 전체기사

‘단식 일주일’ 장동혁, 병원 이송 거부…결국 구급차 철수

입력:2026-01-21 17:20
수정:2026-01-21 18:07
공유하기
글자 크기 조정
통일교·공천헌금 '쌍특검' 수용을 요구하며 이레째 단식 중인 국민의힘 장동혁 대표가 21일 서울 여의도 국회 로텐더홀 단식 농성장에 마련된 텐트 안에 누워 있다. 사진공동취재단

국민의힘 지도부가 21일 단식으로 건강이 나빠진 장동혁 대표를 병원으로 옮기려 했으나 장 대표가 거부하면서 무산됐다.

국민의힘은 이날 오후 2시 긴급의원총회를 통해 단식 7일째를 맞은 장 대표에게 단식 중단을 건의하기로 결정했고, 송언석 원내대표 등 중진 의원들은 의총 직후 장 대표를 찾아 이 같은 뜻을 전달했다. 하지만 장 대표는 아무 말도 하지 않은 채 가만히 정면만 응시하다 농성 텐트 안으로 들어갔다.

의원들은 “목숨보다 중요한 게 어딨나. 빨리 119를 부르라”고 정희용 사무총장과 박준태 대표 비서실장에게 강하게 요구했다. 결국 박덕흠 의원이 119에 전화해 오후 3시58분쯤 구급대원들이 로텐더홀에 도착했다. 이후 구급대원들은 들것을 가져와 이송을 시도했지만 장 대표가 강하게 거부하면서 도착 10분 뒤인 오후 4시8분쯤 현장에서 철수할 수밖에 없었다.

박성훈 수석대변인은 기자들과 만나 “송 원내대표를 포함한 중진 의원들이 텐트 안에 들어가 여러 번 설득했는데도 장 대표가 병원 이송을 완강히 거부하는 상황”이라며 “현재 의식도 온전한 상태에서 아닌 상태로 왔다 갔다 한다”고 전했다.

송 원내대표는 “쌍특검 수용을 요구하는 뜻에 함께하면서 충분히 그 뜻을 여당, 정부뿐 아니라 국민께 보였으니 이제 병원으로 가서 몸을 추슬러 대여 투쟁을 다시 강력히 할 수 있게 전열을 가다듬어야 한다는 뜻을 모았다”며 “대표가 의원들의 뜻을 따라줬으면 한다”고 말했다.

이날 의총에서는 장 대표가 단식에 돌입한 뜻을 이어갈 방안으로 동조 단식, 릴레이 단식, 천막 농성, 청와대 앞 릴레이 시위, 대규모 규탄대회, 국회 일정 보이콧 등 다양한 의견이 나온 것으로 알려졌다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘단식 일주일’ 장동혁, 병원 이송 거부…결국 구급차 철수
사형 면해놓고…‘초등생 살해’ 명재완, 무기징역 불복해 또 상고
“TV가 온종일 안 켜졌다?!”…AI가 먼저 알아챈 고독사 위기
[속보] 법원, 한덕수 ‘내란 혐의’ 1심 징역 23년
“그럼 한 판 뜰까요” 李대통령, ‘北 저자세’ 지적에 발끈
홍준표 “신천지 몰표로 윤석열 후보 됐다”…경선 개입설 재점화
李대통령 “환율 떨어질 것 예측”…발언에 장중 1460원대로 급락
“사랑받기 위해 태어났다는 말, 처음 들어”
국민일보 신문구독