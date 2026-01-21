가천대·인천교육청, 지역사회 건강증진 등 위한 협약
가천대학교는 21일 의과학대학에서 인천시교육청과 ‘인천 지역사회 건강 증진과 보건의료 인재 양성’을 위한 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 보건의료 직종 간 연계교육(IPE) 프로그램 운영을 위해 체결됐다. 앞으로 가천대 의과대학, 간호대학, 약학대학, 의과학대학, 한의학대학이 참여해 인천지역 학생들의 교육과 연계·진행하게 된다.
양 기관은 앞으로 ▲학교 건강관리 고도화 및 보건의료 인재 양성 체계 구축 ▲학교 건강관리 관련 의학 자문 ▲보건·의료 진로 교육 및 건강교실 운영 ▲공공의료사업 및 봉사활동 협력 ▲기관 간 미래지향적 상호 발전 등을 통해 적극 협력하기로 했다.
또 가천대는 ▲전공 대학생과 인천 관내 고등학생이 함께하는 연합 의료봉사 ▲보건·의료 분야 전공 박람회 ▲진로탐색 교육(가천의생명융합연구원 체험 프로그램 등) ▲전문 의료인 자문 ▲학생·교직원·학부모 대상 건강교실 운영 등 프로그램을 통해 의료융합교육의 질적 고도화를 추진할 예정이다.
양 기관의 협력은 전국 최초로 교육청과 보건·의료 분야 전공 대학들의 연합체가 중심이 돼 건강 문제 해결을 위한 협력 모델을 구축했다는 점에서 의미가 크다. 양 기관은 지속적인 소통과 협력, 자원 공유를 통해 지역사회 건강 증진과 미래 건강 인재 양성에 기여할 계획이다.
최미리 가천대 수석부총장은 “가천대는 5개 단과대 학생들이 함께 참여하는 ‘MEDI-INCHEON: 지역을 품은 의사 되기’ 프로젝트를 통해 덕적도 의료봉사, 가천대 길병원 질 향상(QI) 활동, 시뮬레이션 교육 등을 통한 실천형 IPE 모델을 구축해 나가고 있다”며 “대학의 의료·교육 역량을 지역사회와 공유하며 지역과 함께 성장하는 의료융합교육 선도 대학으로서 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.
