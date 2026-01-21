인천대, 디엔티홀딩스와 인문사회 융합인재 양성 협약

업무협약식. 인천대 제공

이번 협약은 인천대가 주관대학으로 참여하는 교육부의 ‘HUSS 인문사회 융합인재양성사업(포용사회)’과 산업통상부가 주관하고 한국무역협회가 운영하는 ‘GTEP 지역특화 청년무역전문가양성사업’의 성공적인 추진을 위해 마련됐다. 인천대와

상호 유기적인 협력 체계를 구축해 대학의 인적 자원과 기업의 산업 현장 노하우를 결합한 다양한 산학협력 모델을 선보일 계획이다.

유 CEO는 “인천대와의 협력을 통해 브랜드에 인문학적 깊이를 더하고 청년들의 참신한 아이디어를 글로벌 마케팅에 접목해 뽀나미슈가 한국을 넘어 세계적인 K-뷰티 브랜드로 거듭나는 계기를 만들겠다”고 답했다.