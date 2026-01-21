인천대, 디엔티홀딩스와 인문사회 융합인재 양성 협약
인천대학교는 지난 19일 대학 본관 총장실에서 디엔티홀딩스와 인문사회 융합인재 양성 및 지역특화 청년 무역전문가 양성을 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다. 협약식에는 인천대 이인재 총장, 옥우석 HUSS·GTEP 사업단장, 장정아 부단장, 박영은 교수(HUSS 위원 및 생활원 원장)를 비롯해 디엔티홀딩스 유현영(배우 현영) CEO, 유솔 이사 등이 참석했다.
이번 협약은 인천대가 주관대학으로 참여하는 교육부의 ‘HUSS 인문사회 융합인재양성사업(포용사회)’과 산업통상부가 주관하고 한국무역협회가 운영하는 ‘GTEP 지역특화 청년무역전문가양성사업’의 성공적인 추진을 위해 마련됐다. 인천대와 디엔티홀딩스는 상호 유기적인 협력 체계를 구축해 대학의 인적 자원과 기업의 산업 현장 노하우를 결합한 다양한 산학협력 모델을 선보일 계획이다.
주요 협약 내용은 ▲실무형 융합 인재 양성을 위한 교과·비교과 활동지원, 현장실습 및 인턴십 지원 ▲인문학적 가치를 기반으로 한 브랜드 스토리텔링 및 마케팅 전략 자문 ▲기업 제품의 해외 전시회 참가 지원 및 글로벌 판로 개척 협력 ▲기업의 사회적 책임(CSR) 실천을 위한 공동 캠페인 추진 등이다.
현재 프리미엄 기초 화장품 브랜드 ‘뽀나미슈’를 운영하는 디엔티홀딩스는 협약을 통해 인천대 학생들에게 생생한 마케팅 실무 현장을 제공하고 HUSS 및 GTEP 학생들과 함께 해외 시장 진출을 도모하는 등 실질적인 성과를 창출할 것으로 기대된다.
이 총장은 “인문학적 소양을 갖춘 융합 인재들이 기업의 글로벌 현장에서 역량을 발휘할 좋은 기회가 될 것”이라며 “글로벌 무역 전문가 양성을 통해 지역 경제 활성화에도 기여하겠다”고 말했다.
유 CEO는 “인천대와의 협력을 통해 브랜드에 인문학적 깊이를 더하고 청년들의 참신한 아이디어를 글로벌 마케팅에 접목해 뽀나미슈가 한국을 넘어 세계적인 K-뷰티 브랜드로 거듭나는 계기를 만들겠다”고 답했다.
