서울 초등생 등 165명 제주로 농어촌 유학行
오는 3월, 다른 지역 초등학생 165명이 제주 농어촌에서 새 학기를 시작한다.
제주도교육청은 지난해 농어촌 유학 프로그램 참여자를 모집해 총 100가구 165명을 14개 농어촌 초등학교에 배정했다고 21일 밝혔다.
이번 규모는 제도 시행 첫 학기였던 2025학년도 2학기의 31가구 49명에 비해 한 학기 만에 세 배 이상 늘어난 수치다.
지난해 참여한 31가구 49명 가운데 80% 이상인 25가구 41명이 유학 기간 연장을 신청했으며, 신규 모집을 통해 75가구 124명을 추가로 선발했다. 신규 모집에는 184가구 286명이 지원해 높은 관심을 보였다.
농어촌 유학은 도시 학생들이 일정 기간 제주 농어촌 학교에 다니며 자연과 문화, 공동체 교육을 경험할 수 있도록 지원하는 프로그램이다.
운영 형태는 가족체류형, 고향품형, 온마을 돌봄형, 장기 정주형 등이 있다. 제주도교육청은 그중 학부모가 함께 이주해 생활하는 가족체류형을 운영하고 있다. 올해부터는 조부모가 제주에 거주하는 경우, 학생이 조부모와 같은 집에 살면서 동일 읍면지역 내 소규모 학교에 다니는 ‘고향품형’을 새롭게 추가했다.
올해 참여하는 100가구 중 63가구는 서울 출신 학생들이다.
학교별 배정 인원은 성읍초가 31명으로 가장 많고, 수산초 17명, 구좌중앙초와 귀덕초가 각 14명이다. 이외에도 송당초, 평대초, 하도초, 창천초 등이 유학생을 맞이한다.
배정된 가구는 내달 26일까지 해당 지역으로 전입 절차를 완료해야 하며, 전입이 최종 확인된 후 1학기 유학이 확정된다.
참가 가구에는 학생 수에 따라 매월 유학 경비가 지원된다. 1명은 30만원, 2명이면 40만원, 3명이면 50만원이다.
또한 농어촌유학 대상 학교에는 유학생과 재학생이 함께하는 프로그램과 지역의 자연·문화·역사를 담은 교육과정을 운영할 수 있도록 별도의 운영비가 지원된다.
제주도교육청 관계자는 “이번 선정된 인원 전원이 가족 체류형 유학을 선택했다”며 “앞으로 고향품형 유학 제도에 대해서도 적극적으로 홍보해 선택의 폭을 넓힐 수 있게 하겠다”고 말했다.
