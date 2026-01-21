문화체육관광부 김영수 제1차관은 21일 오후 판교 게임인재원과 경기도 성남시 글로벌게임허브센터에서 청년 게임인들과 만나 “우리 게임이 욱일승천하듯이 성장하던 그 시절이 있었지 않느냐”며 “지금은 세계 4위지만 한 번 주춤했던 적도 있는데 이제 다시 세계에서 큰 걸음으로 앞장서서 도약하는 모습을 상상한다”고 말했다.
김 차관은 “그러려면 여기 계시는 젊은 분들이 문체부와 나라, 게임 업계에 정말 중요하다”며 “이런 마음 때문에 오늘 오면서 많이 설레었다”고 전했다.
김 차관은 이날 게임인재원 수업을 참관하고 글로벌게임허브센터의 테스트베드 시설을 점검한 뒤, 입주기업인 슈퍼래빗게임즈를 찾아 관계자들을 격려했다. 이어진 간담회에는 예비 종사자인 학생들부터 청년 창업자, 네오위즈·스마일게이트 등 선도기업 실무자, 한국벤처투자 등 투자업계 관계자, 한국게임이용자협회 관계자들이 참석했다.
간담회에서 청년 창업자들은 “실패해도 계속 도전할 수 있는 환경과 실질적으로 체감할 수 있는 사무공간, 투자 지원이 필요하다”고 요청했다. 이용자 측 대표들은 “확률형 아이템 정보 공개로 투명성이 확대됐으나 이제는 실질적인 피해구제 역시 중요하다”고 입을 모았다.
이에 대해 김 차관은 “이번 정부 들어 대통령이 직접 게임에 관심을 가지시고 업계를 방문하시는 등 과거에는 없던 행보를 보이고 있다”면서 “오늘은 여기 계시는 분들 말씀을 잘 경청해 문체부에서 정책이나 사업으로 도와드릴 수 있는 게 무엇인지 찾으러 왔다”고 밝혔다.
그러면서 “직접 현장의 목소리를 듣고 정책에 반영하는 것은 물론, 내년 예산에도 반영하겠다”고 덧붙였다.
문체부는 “이날 제기된 건의 사항들을 검토해 향후 게임 정책 수립과 예산 편성에 적극 활용할 방침”이라고 설명했다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
“韓 게임 욱일승천 기세 회복할 것” 김영수 차관, 판교 현장서 청년 게임인 간담회
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사