“차가 막혀서” 임신부, 병원 이송 중 구급차에서 출산
병원으로 이송되던 임신부가 구급차에서 무사히 출산한 사연이 뒤늦게 알려졌다.
충남 공주소방서에 따르면 지난 9일 오전 7시54분쯤 공주시 정안면 광정리 어물터널 인근 도로에서 정안119안전센터 구급대가 출동해 산모를 병원으로 이송하던 중 긴급 분만 상황이 발생했다.
당시 임신 31주차였던 A씨는 진통이 시작돼 가족과 함께 서울 소재 병원으로 이동하던 중 차량 정체로 이동이 지연되자 119에 도움을 요청한 것으로 알려졌다.
구급대는 현장에 도착해 산모를 응급처치하며 병원으로 이송하던 중 출산이 임박하자 침착하게 분만을 유도했다.
A씨는 오전 8시쯤 구급차 안에서 무사히 출산했다. 산모는 회복 경과가 양호해 다음날 건강한 상태로 퇴원했다.
신생아는 선천성 심장질환 병력이 확인돼 현재 신생아중환자실에서 치료를 받고 있다.
오긍환 공주소방서장은 “예상치 못한 긴급 출산 상황에서도 구급대원들이 평소 훈련을 바탕으로 침착하게 대응해 소중한 생명을 지켜냈다”고 말했다.
공주=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사