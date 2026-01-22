[단독] 사회초년생 ‘셀프 감금’ 막는다… 경찰·교육부, 보이스피싱 정규 교육 추진
강원도에 거주하는 하모(27)씨는 3년 전 보이스피싱 문자에 속아 5000만원을 빼앗긴 뒤 아직 돈을 찾지 못하고 있다. 자신의 신용과 관련한 민감 정보를 보려면 개인정보를 입력해야 한다는 문자를 받고 문자에 있던 링크를 누른 뒤 주민등록번호와 계좌번호, 통장 비밀번호 등을 입력해 피해를 봤다. 이후 모든 개인정보를 바꿨지만 여전히 그는 자책감에 시달리고 있다.
하씨의 사례와 같이 사회초년생을 대상으로 하는 보이스피싱 범죄가 늘면서 경찰이 이를 예방하기 위해 고등학생 대상 보이스피싱 정규 교육 프로그램 신설을 추진한다. 사회·경제 생활을 앞둔 학생들을 대상으로 범죄 피해 사례와 대처 방법 등을 체계적으로 교육해 범죄 피해에 노출되는 것을 차단하겠다는 취지다.
21일 경찰에 따르면 지난해 10월 출범한 범정부 전기통신금융사기(보이스피싱) 통합대응단은 교육부와 함께 고등학생 대상 보이스피싱 예방 교육 프로그램 신설을 위한 논의에 본격 착수했다.
현재 초·중등학교의 보이스피싱 교육은 ‘범교과 학습 주제’ 중 경제·금융 학습에 포함돼 있다. 사회 교과 시간에 연계해 수업이 이뤄지거나 창의 재량 시간을 활용해 교육이 진행된다. 다만 정해진 교육 범위나 시간이 있는 것은 아니어서 관련 예방 교육이 부족하다는 비판이 제기돼 왔다.
이에 경찰과 교육부는 고등학생을 대상으로, 특히 성인이 되기 직전 보이스피싱 교육을 강화해 학생들이 관련 내용을 인지할 수 있도록 돕는다는 방침이다. 형식은 경찰이 직접 학교를 찾아 수업을 진행하는 방안 등이 고려되고 있다. 현 단계에서는 고등학생만 대상이지만 필요에 따라 초·중학교로 늘리는 방향 등도 검토할 수 있다는 입장이다.
경찰 관계자는 “보이스피싱 범죄자에 속아 자신을 ‘셀프 감금’하고 대출 미끼에 걸려들어 많은 돈을 범죄자들에게 송금하는 경우가 많다”며 “우선 고등학생 교육을 시작으로 실마리를 풀어가야 하지 않을까 싶다”고 전했다.
경찰청의 ‘최근 5년간 보이스피싱 피해자 연령대별 현황’에 따르면 지난해 말 기준 전체 보이스피싱 피해 2만3360건 중 20대 이하(10대 포함)의 피해 건수는 5770건으로 60대(5801건)에 이어 전 연령대 중 두 번째로 많았다. 20대의 피해 비율은 2021년 18%에서 지난해 25%로 늘었다.
이웅혁 건국대 경찰학과 교수는 “향후에는 초·중·고등학생을 대상으로 난이도를 조절해 통합 보이스피싱 교육을 하는 것이 바람직하다”며 “해외에서 마약 등 범죄를 정규 교육화한 결과 학생들의 인식에 변화가 있었다”고 설명했다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사