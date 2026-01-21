홀로 있던 여성 집 침입해 성폭행 시도한 50대 구속
집에 혼자 있는 여성을 흉기로 위협하며 성폭행을 시도한 50대 남성이 구속됐다.
의정부지법은 21일 특수강도강간 혐의를 받는 A씨에 대해 도주 우려가 있다며 구속영장을 발부했다.
A씨는 지난 12일 정오쯤 의정부시 자금동의 한 3층 다세대주택에 침입해 금품을 훔치려다 집 안에서 잠을 자던 20대 여성 B씨가 깨어나자 흉기를 들이대며 위협하고 성폭행을 시도한 혐의를 받고 있다.
피해자가 저항하자 A씨는 현장을 벗어나 민락동에 있는 자신의 주거지로 달아났으며, 경찰은 사건 발생 약 3시간 만에 A씨를 검거했다.
검거 당시 A씨는 수면제를 다량 복용해 의식이 없는 상태로 병원에 이송돼 치료를 받았다. 이후 의식을 회복한 A씨는 최근 치료를 마치고 퇴원한 것으로 알려졌다.
A씨는 경찰 조사에서 돈이 필요해 범행을 저질렀다는 취지로 진술했으며, 적용된 혐의도 모두 인정한 것으로 전해졌다. 경찰은 조만간 수사를 마무리하고 A씨를 검찰에 송치할 예정이다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
