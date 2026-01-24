“끝까지 베푼 어머니”…장기기증으로 생명 나눈 이화영씨[아살세]

장기·인체 조직 기증으로 100여명에게 ‘희망’ 선물

고(故) 이화영씨. 아들 김대현씨 제공

마지막 뜻이 통했다는 생각에 마음을 다잡았습니다.”

삶의 끝자락에서 장기 기증을 통해 3명에게 새 생명을 선물했다.

지난달 29일 호흡 곤란 증세를 호소하면서 119에 직접 전화를 걸었다. 이후 병원으로 이송됐지만 의식을 회복하지 못했고 결국엔 뇌사 판정을 받았다.

경북 포항에서 태어나 숙명여대 교육학과를 수석으로 입학·졸업했던 그는

디자인 박사 학위까지 받은 꿈 많던 여성이었다. 한때는 대학 강단에 서기도 했다. 40년 넘게 주말이면 교회에 봉사활동을 나가 어르신들에게 먹을 것을 챙겨줬고, 어려운 이웃이 있으면 먼저 다가가 도움을 줬다.

사업 실패로 좌절을 맛보기도, 사기를 당해 어려움을 겪기도 했지만 아들에게는 힘든 내색 한 번 하지 않고 묵묵히 삶을 꾸려나간 강한 어머니기도 했다.

고(故) 이화영씨와 손자 모습. 아들 김대현씨 제공

어머니가 2019년에 몰래 기증 희망 등록을 해두셨다는 걸 뒤늦게 알고 ‘엄마와 통했구나’ 싶어 기증을 결심하게 됐습니다. 장기뿐만 아니라 인체 조직 기증으로 100여명에게 희망을 줄 수 있다는 사실이 슬픔 속에서도 큰 위안이 돼요.

어머니가 8~9년 전 ‘이화영’으로 개명하셨지만, 많은 지인은 여전히 어머니의 이름을 ‘이선희’로 기억할 텐데, 그분들도

어머니의 마지막 길을 함께 배웅해주셨으면 좋겠습니다.”

고인은 간과 좌우 신장을 기증하면서 3명에게 새 생명을 선물했고,

피부 뼈 혈관 등 인체조직 기증을 통해 100여 명의 환자에게도 희망을 전했다.