파주 경제자유구역 도전 본궤도…지정 용역 착수보고회 개최
경기 파주시가 중앙정부의 경제자유구역 지정을 목표로 본격적인 준비에 들어갔다.
파주시는 지난 20일 김경일 파주시장을 비롯해 부시장과 관련 실·국·소·본부장 등 주요 간부들이 참석한 가운데 ‘파주경제자유구역 지정 용역 착수보고회’를 열고, 산업통상자원부 지정을 받기 위한 추진 전략과 실행 계획을 점검했다. 이날 보고회에서는 지정 신청 절차와 향후 일정, 부서별 역할 분담 등이 중점적으로 논의됐다.
경제자유구역은 외국인 투자기업과 국내 복귀기업의 투자와 정착을 촉진하기 위해 조성되는 특별구역으로, 지정 시 세제 혜택과 각종 행정·재정적 인센티브가 제공된다. 이를 통해 핵심 기업 유치와 양질의 일자리 창출이 가능해지고, 지역경제 활성화와 도시 경쟁력 제고 효과가 기대된다.
특히 국제학교와 체육시설 등 도시 개발이 활성화되면서 정주 여건이 개선돼, 파주시가 국제적 수준의 자족도시로 도약하는 계기가 될 것으로 전망된다. 접경지역이라는 특수성으로 각종 규제를 받아온 파주시로서는 산업 구조 전환의 전기가 될 수 있다는 평가다.
파주 경제자유구역은 운정신도시와 인접한 교하동 일원을 중심으로 바이오, 디스플레이, 미디어 콘텐츠 산업을 전략산업으로 설정하고 있다. 성장 잠재력과 수도권 산업구조와의 연계성, 지정 필요성에서 높은 평가를 받아 지난해 4월 경기경제자유구역 후보지로 선정됐다.
시는 이번 용역을 통해 정부 지정을 위한 구체적인 대응 전략을 마련하고, 투자유치 전략과 기업 지원 정책을 보다 정교화할 계획이다. 아울러 국가 산업정책과 국제 투자 흐름에 부합하는 실현 가능한 개발계획을 수립해 경제자유구역 지정 가능성을 높인다는 방침이다.
정해오 시 평화경제과장은 “경제자유구역은 파주시가 첨단산업 중심의 국제적인 자족도시로 도약하기 위한 전략적 전환점”이라며 “산업통상자원부 지정을 목표로 차질 없이 준비해 나가겠다”고 말했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
