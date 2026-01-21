사형 면해놓고…‘초등생 살해’ 명재완, 무기징역 불복해 또 상고

자신이 근무 중인 초등학교에 다니던 1학년 학생을 살해한 혐의를 받는 명재완. 대전경찰청 제공

자신이 근무하던 초등학교에서 1학년 학생을 흉기로 찔러 살해한 혐의로 기소된 교사 명재완(49)이 무기징역을 선고한 항소심 판결에 불복해 상고했다.

명재완은 심신미약을 인정하지 않은 데 대한 사실오인 및 법리오해 주장과 함께 형이 너무 무겁다는 취지로 상고한 것으로 보인다.

재판부는 “수년간 정신질환으로 정상적인 생활이 어려웠다는 점은 인정되지만, 교사라는 직업과 경력을 고려하면 오히려 책임이 더 무겁다고 봄이 타당하다”며 “생면부지인 피해자에게 분노를 표출하고 제압하기 쉽다는 이유로 어린 여자아이를 골랐으며 반성문 내용 중 유족에 대한 사죄가 아닌 자신의 처지를 반출하는 내용이 적지 않아 사회에서 영구적으로 격리해야 한다”고 말했었다.