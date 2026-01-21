송경희 개인정보위원장 “쿠팡, 유출 3000건? 3000만건 넘어 비회원 정보도…조사 비협조적”
송경희 개인정보보호위원회 위원장이 쿠팡의 개인정보 유출 자체조사 결과에 대해 사실과 다르다며 3000만건 이상의 개인정보가 유출된 것으로 파악된다고 강조했다.
송 위원장은 21일 서울 중구 프레스센터에서 열린 출입기자단 신년간담회에서 “ID 등 개인정보라고 볼 수 있는 내용이 3000만명 이상”이라며 이 같이 밝혔다. 앞서 쿠팡은 지난달 자체 조사 결과라며 3000개 계정만 유출이 됐다고 발표한 바 있다. 송 위원장은 유출된 개인정보에는 비회원 정보도 있어 실제 유출 규모는 더 늘어날 수 있다고 덧붙였다.
현재 쿠팡 관련 조사는 상당히 진행된 상태다. 송 위원장은 “회사의 관리 및 조치 등에 있어 위법적 요소가 상당 부분 있었다”고 전했다. 이어 조사 과정에서 협조 역시 “충분하지 않았다”며 “강제조사권 마련 등 필요성이 조사 과정에서 더 드러났다”고 말했다.
미 정치권에서 쿠팡에 대한 조사를 ‘미국 기업에 대한 차별’로 지적하는 것에 대해선 “쿠팡이 국내 기업인지 해외 기업인지는 중요하게 보지 않고 있다”며 “개인정보보호법 위반 여부 등을 엄격하게 볼 예정이고, 그에 합당한 처분을 내릴 것”이라고 강조했다.
송 위원장은 SKT가 개보위의 과징금 처분에 불복해 행정소송을 낸 것에 대해서는 “적극 대응하겠다”고 했다. 그는 “부당이득을 취하지 않았기 때문에 과징금이 부당하다는 SKT 주장은 맞지 않다”며 “과징금을 부과한 건 정보 주체에게 피해를 끼친 데 대한 책임을 묻는 성격”이라고 말했다.
한편 개보위는 최근 해킹 피해를 본 교원그룹과 관련해 아직 고객 정보 유출 여부는 확인되지 않았다고 설명했다. 다만 교원라이프 등 상조 업계가 취급하는 개인정보 규모가 상당한 만큼 대형 상조 회사를 중심으로 실태 점검을 추진 중이라고 전했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사