송경희 개인정보위원장 “쿠팡, 유출 3000건? 3000만건 넘어 비회원 정보도…조사 비협조적”

입력:2026-01-21 16:38
수정:2026-01-21 16:39
송경희 개인정보보호위원회 위원장이 21일 서울 중구 프레스센터에서 진행된 출입 기자단 신년 간담회에서 인사말을 하고 있다. 개인정보보호위원회 제공

송경희 개인정보보호위원회 위원장이 쿠팡의 개인정보 유출 자체조사 결과에 대해 사실과 다르다며 3000만건 이상의 개인정보가 유출된 것으로 파악된다고 강조했다.

송 위원장은 21일 서울 중구 프레스센터에서 열린 출입기자단 신년간담회에서 “ID 등 개인정보라고 볼 수 있는 내용이 3000만명 이상”이라며 이 같이 밝혔다. 앞서 쿠팡은 지난달 자체 조사 결과라며 3000개 계정만 유출이 됐다고 발표한 바 있다. 송 위원장은 유출된 개인정보에는 비회원 정보도 있어 실제 유출 규모는 더 늘어날 수 있다고 덧붙였다.

현재 쿠팡 관련 조사는 상당히 진행된 상태다. 송 위원장은 “회사의 관리 및 조치 등에 있어 위법적 요소가 상당 부분 있었다”고 전했다. 이어 조사 과정에서 협조 역시 “충분하지 않았다”며 “강제조사권 마련 등 필요성이 조사 과정에서 더 드러났다”고 말했다.

미 정치권에서 쿠팡에 대한 조사를 ‘미국 기업에 대한 차별’로 지적하는 것에 대해선 “쿠팡이 국내 기업인지 해외 기업인지는 중요하게 보지 않고 있다”며 “개인정보보호법 위반 여부 등을 엄격하게 볼 예정이고, 그에 합당한 처분을 내릴 것”이라고 강조했다.

송 위원장은 SKT가 개보위의 과징금 처분에 불복해 행정소송을 낸 것에 대해서는 “적극 대응하겠다”고 했다. 그는 “부당이득을 취하지 않았기 때문에 과징금이 부당하다는 SKT 주장은 맞지 않다”며 “과징금을 부과한 건 정보 주체에게 피해를 끼친 데 대한 책임을 묻는 성격”이라고 말했다.

한편 개보위는 최근 해킹 피해를 본 교원그룹과 관련해 아직 고객 정보 유출 여부는 확인되지 않았다고 설명했다. 다만 교원라이프 등 상조 업계가 취급하는 개인정보 규모가 상당한 만큼 대형 상조 회사를 중심으로 실태 점검을 추진 중이라고 전했다.

황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr

황인호 기자
사회부
황인호 기자
