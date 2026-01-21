이장우·김태흠 “충청권 민주당 의원들, 행정통합 철학 없어”

민주당 “통합 불씨 끄지 말라”

김태흠(왼쪽) 충남지사와 이장우 대전시장이 21일 대전시청에서 긴급 회동을 갖고 기자들과 만나 행정통합에 대해 설명하고 있다. 충남도 제공

지금까지 민주당은 행정통합에 소극적이었다. 발목만 잡다가 대통령 한마디에 지금까지 온 것”이라며 “내 생각엔 (민주당의) 준비가 없다. 자치분권이나 지방자치에 대한 철학이 하나도 없다”고 말했다.

그러면서 “민주당이 철학이 없는 상태에서 정부안을 적극 찬성하는 흐름으로 가는 것이 가장 우려스럽다”며 “제대로 된 지방분권을 완성하려면 이 기회에 요구할 것은 요구하면서 다양한 논의가 이뤄져야

한다.

”고 강조했다.

정부가 종속적인 권한 이양을 하겠다고 하니 그저 환영한다고 말한다”고 했다.

이어 “민주당은 우리가 특별법안을 만들고 1년 이상 법안 만드는 과정에 참여해 달라고 할 때 아주 냉소적이었다. 법안을

최상의 조건이 아니면 첫발조차 떼지 않겠다는 태도는 ‘통합하지 않으려는 속셈 아니냐’는 불필요한 오해를 부를 수 있다”고 적었다.

이어 “

정부안이나 민주당 법안이 미흡하다면 정쟁의 불쏘시개로 삼을 것이 아니라 협상하고 설득해 수정안을 관철하는 것이 정치력

지금 필요한 것은 여야의 정치적 셈법보다 통합의 실익을 키우기 위한 비상한 각오와 초당적 결단”이라고 했다.