이장우·김태흠 “충청권 민주당 의원들, 행정통합 철학 없어”
민주당 “통합 불씨 끄지 말라”
이장우 대전시장과 김태흠 충남지사가 충청권 더불어민주당 국회의원들을 두고 “대전·충남 행정통합에 대한 철학이 없다”고 비판했다. 이에 대해 민주당 대전시당은 두 지자체장에게 “통합의 불씨를 끄는 우를 범하지 말라”며 반발하고 나섰다.
이 시장과 김 지사는 21일 대전시청에서 회동을 갖고 충청권 민주당 의원들이 이재명 대통령의 지시에만 따르고 있을 뿐, 행정통합에 대한 준비가 여전히 덜 된 상태라고 지적했다.
김 지사는 “지금까지 민주당은 행정통합에 소극적이었다. 발목만 잡다가 대통령 한마디에 지금까지 온 것”이라며 “내 생각엔 (민주당의) 준비가 없다. 자치분권이나 지방자치에 대한 철학이 하나도 없다”고 말했다.
그러면서 “민주당이 철학이 없는 상태에서 정부안을 적극 찬성하는 흐름으로 가는 것이 가장 우려스럽다”며 “제대로 된 지방분권을 완성하려면 이 기회에 요구할 것은 요구하면서 다양한 논의가 이뤄져야 한다. 민주당 의원들이 생각이나 철학 없이 거수기가 되는 것이 매우 염려된다”고 강조했다.
이 시장 역시 “이 지역 국회의원들이 지역에 대한 사랑과 애착이 있는 분들인가 의심된다”며 “‘대통령을 설득하고, 결단을 요구하고, 어떻게 하면 지방분권에 대한 핵심 법안을 더 담을까’와 같은 노력은 안 하고 정부가 종속적인 권한 이양을 하겠다고 하니 그저 환영한다고 말한다”고 했다.
이어 “민주당은 우리가 특별법안을 만들고 1년 이상 법안 만드는 과정에 참여해 달라고 할 때 아주 냉소적이었다. 법안을 공동발의해 달라고 하는 것도 싫다고 하고, 설명하러 가면 들을 생각도 안 했다”며 “그런데 대통령의 한마디에 180도로 뒤바뀌더니 대전시청에 와서 기자들에게 관련 내용을 설명을 하고 갔다. 앞 뒤가 안 맞는다”고 비판했다.
이에 대해 민주당 대전시당은 논평을 내고 “두 지자체장은 통합이라는 밥상을 차리기도 전에 반찬 가짓수부터 탓하며 상을 엎어버리는 어리석음을 범하지 않길 바란다”고 맞받았다.
대전시당은 정부가 4년간 20조원을 지원하는 인센티브안을 두고 이들이 ‘선심성 지원’ ‘쇼케이스’ ‘홍보 수단’이라고 평가절하한 것은 오히려 통합을 원치 않는 것 같다는 오해를 살 수 있다고 경고했다.
시당은 “완벽한 조건을 요구하면서 ‘전부 아니면 전무(All or Nothing)’ 전략은 위험천만하다”며 “최상의 조건이 아니면 첫발조차 떼지 않겠다는 태도는 ‘통합하지 않으려는 속셈 아니냐’는 불필요한 오해를 부를 수 있다”고 적었다.
이어 “정부안이나 민주당 법안이 미흡하다면 정쟁의 불쏘시개로 삼을 것이 아니라 협상하고 설득해 수정안을 관철하는 것이 정치력”이라며 “지금 필요한 것은 여야의 정치적 셈법보다 통합의 실익을 키우기 위한 비상한 각오와 초당적 결단”이라고 했다.
