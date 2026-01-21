보령 육용종계 농장서 고병원성 AI…12만 마리 살처분
충남 보령시는 21일 천북면 육용종계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 검출돼 긴급 방역을 추진했다고 밝혔다.
지난달 AI가 발생했던 청소면 농장 방역대 해제 검사를 하던 중 폐사하는 닭이 증가한 천북면 농장에 대해 재검사한 결과 양성으로 판정됐다.
충남도 동물위생시험소 정밀검사 결과 이날 고병원성 AI H5 항원이 검출됐다.
시는 방역대 편성, 이동 제한, 방역 지원, 살처분, 통제초소 운영, 역학조사 등을 추진하고 있다.
발생농가를 기점으로 반경 10km 내 농가에 대해 이동제한 조치했고, 해당 농장의 가금류 12만 마리에 대한 살처분을 진행할 예정이다.
시 관계자는 “주요 도로와 축산 시설 출입구에 설치된 거점소독소 2곳을 24시간 운영하며 소독을 강화하고 있다”고 말했다.
