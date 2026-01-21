대구시 행정통합 행보 속도…대구교육청에 협조 요청
대구·경북 행정통합에 속도를 내고 있는 대구시가 대구지역 교육계의 전폭적인 지원을 요청하고 나섰다.
김정기 대구시장 권한대행(행정부시장)은 21일 강은희 대구시교육감과 비공식 간담회를 열고 행정통합과 교육자치 특례 등에 관해 이야기를 나눴다.
김 권한대행은 “행정통합으로 교육행정 분야에서도 과감한 권한 이양과 재정 특례를 받을 수 있게 됐다”며 “수도권 일극주의를 타파하고 지역균형발전을 이룰 행정통합을 성공적으로 추진할 수 있도록 교육계에서도 적극적으로 협조해주면 좋겠다”고 말했다.
강 교육감은 “대구시교육청은 행정통합 성공에 뜻을 같이한다”면서도 “교육자치 독립성과 교육재정의 자주성이 통합의 전제 조건”이라고 강조했다.
김 권한대행은 22일에는 지역 국회의원들을 만나 행정통합 관련 논의를 이어갈 예정이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
