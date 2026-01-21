라이엇 게임즈, 2XKO 첫 번째 시즌 돌입…‘케이틀린’ 출시

라이엇 게임즈 제공

라이엇 게임즈가 21일 ‘

(투엑스케이오)’의 첫 번째 시즌 업데이트를 진행했다고 밝혔다.

2XKO는 ‘리그 오브 레전드(LoL)’ IP 기반으로 개발한 무료 대전 격투 게임이다. 아리, 블리츠크랭크, 바이 등 LoL 인기 챔피언의 스킬을 장르에 맞게 재해석한 것이 특징이다.