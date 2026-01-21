택배기사로 위장 침입…모친 지인 살해 20대 송치
자신을 괴롭혔다는 이유로 어머니의 지인을 살해한 20대가 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.
원주경찰서는 21일 살인, 특수주거침입, 특수상해, 감금치상 혐의로 A씨(26)를 검찰에 송치했다.
A씨는 지난 16일 오후 6시39분쯤 강원도 원주시 태장동 한 아파트에서 B씨(45)를 살해한 혐의를 받는다.
경찰 조사 결과 A씨는 B씨 집을 찾아가 그의 모친 C씨(71)를 때리고 협박하며 감금한 데 이어 외출했다가 집에 돌아온 B씨에게 집 안에 있던 흉기를 휘둘러 살인 범행을 저질렀다.
A씨는 피해자의 집에 침입하기 위해 과일까지 사 들고 가서는 택배기사 행세를 한 것으로 드러났다.
“외부인이 침입해서 아들을 때리고 있다”는 C씨의 신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 A씨를 검거했다.
A씨는 범행 뒤 경찰에 스스로 “사람을 죽였다”고 신고하기도 했다.
피해자는 A씨 모친의 지인으로 파악됐다.
A씨는 범행 동기에 대해 “B씨가 나를 괴롭혔다”고 진술했다.
경찰은 전문 감정 등을 통해 정확한 범행 동기와 사건 경위, 여죄 등을 조사하고 있다.
원주=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
