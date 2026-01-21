포항 ‘해오름대교’ 30일 임시 개통…395m 왕복 4차로 규모
경북 포항시는 효자~상원 간 도로건설 공사의 핵심 구간인 ‘해오름대교’를 30일 오후 2시부터 임시 개통한다고 21일 밝혔다.
해오름대교는 포항시 남구 송도해수욕장과 북구 영일대해수욕장 구간을 연결하는 총연장 395m 왕복 4차로 규모의 교량이다.
시는 임시 개통을 앞두고 지난 15일 경상북도 도로철도과, 포항 남·북구경찰서, 시행사와 함께 예비준공검사 및 현장 점검을 진행했다.
이날 점검에서는 교통사고 예방과 안전 확보를 위한 18건의 개선 사항이 도출됐으며, 오는 22일 경북경찰청과 추가 협의를 거쳐 안전 대책을 더욱 공고히 할 계획이다.
시는 대교 개통으로 인한 교통 변화에 대응하기 위해 영일대사거리와 수협사거리를 비롯한 주변 20여 개 교차로의 신호시스템을 조정했다.
임시 개통 이후에는 교통 흐름을 실시간으로 관제해 최적의 교통 및 신호체계 방안을 마련할 예정이다.
또 남·북구 주요 간선도로의 원활한 소통을 위해 주정차 단속도 강화한다. 시는 단속 홍보 현수막과 배너를 설치해 시민들의 주의와 협조를 당부했다.
포항시 관계자는 “해오름대교는 포항의 관광과 교통운영 패러다임을 바꿀 큰 전환점이 될 것”이라며, “시민들이 안심하고 편리하게 이용할 수 있는 도로 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사