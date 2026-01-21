난소암 표적 항암치료 위한 동반진단 플랫폼 구축 길 텄다
SCL헬스케어, HRD 검사의 성능·효과 연구 논문 국제학술지 발표
난소암은 초기 증상이 뚜렷하지 않아 ‘침묵의 살인자’로 불리며 조기 진단의 어려움으로 인해 예후가 좋지 않은 대표적인 여성 암 중 하나다.
최근 발표된 보건복지부 통계에 따르면 한국 여성의 난소암 발병률은 꾸준히 증가하는 추세를 보이며 환자 개개인의 특성에 맞는 정밀하고 효과적인 치료법 개발의 필요성이 더욱 강조되고 있다.
이런 상황에서 한국의 검사기관이 난소암 표적 항암 치료를 위한 임상연구 결과를 국제 학술지에 발표하며 한국형 동반 진단 플랫폼 구축의 길을 열었다.
SCL헬스케어는 한국인 난소암 환자를 대상으로 ‘유전자 상동 재조합 결핍(Homologous Recombination Deficiency, 이하 HRD)’ 검사의 진단 성능과 효과를 평가한 연구 논문을 국제 학술지 ‘암 유전학(Cancer Genetics)‘ 최신호에 발표했다.
HRD 검사는 난소암 환자들 대상으로 표적 항암제가 효과적으로 작용할 수 있는지 확인하는 ‘동반 진단’ 검사를 말한다. 동반 진단은 특정 약물이 환자에게 효과 있을지 미리 알아보는 것이다. 이 검사는 특히 ‘브라카(BRCA) 유전자 변이’가 없는 환자들에게 새로운 치료 기회를 제공할 수 있다.
SCL헬스케어는 이번 연구를 통해 기존 BRCA 유전자 검사에서 음성 판정을 받은 난소암 환자들에게 표적 항암제 치료 가능성을 제시하며 HRD 검사의 유용성을 입증했다.
난소암 진단에 주로 활용되던 BRCA 유전자 검사 결과, 변이가 없더라도 HRD 검사 결과가 양성으로 나타나는 환자들은 암세포의 DNA 손상 복구 효소(PARP)의 기능을 억제하는 표적 항암제 처방을 통해 치료 효과를 기대할 수 있다. 이는 BRCA 검사만으로는 치료 옵션이 제한적이었던 환자들의 치료 접근성 확대에 기여할 것으로 보인다.
SCL헬스케어는 SCL(재단법인 서울의과학연구소) 병리과, 한림대 강남성심병원 병리과와 협력해 스위스 소피아 제네틱스사의 HRD 분석 기술을 한국인 고등급 장액성 난소암(HGSC) 환자에게 적용했다. AI 학습에 사용되는 머신러닝 기반으로 설계된 해당 기술은 미국의 HRD 검사 표준이라 불리는 마이 초이스(MyChoice) 검사와도 높은 일치율을 보였다.
연구 결과, 한국인 HGSC 환자의 73%가 실제 HRD 양성 환자임을 확인했으며 유전자가 손상되지 않은 구조를 유지하고 있는지 측정하는 지표(GII)가 높은 환자군에서 무병 생존율과 전체 생존율이 향상되는 결과를 도출했다. 이는 SCL헬스케어가 구축한 HRD 검사가 한국인 난소암 환자의 동반 진단에 임상적으로 유의미함을 시사한다.
SCL헬스케어 관계자는 21일 “이번에 한국형으로 구축한 HRD 진단 기술은 기존 BRCA 검사 결과 음성인 난소암 환자들에게도 표적 항암제 처방을 받을 수 있는 선택지를 제공한다”며 “더 많은 난소암 환자에게 치료 기회를 확대할 수 있도록 HRD 검사를 보급하는 데 기여할 것”이라고 밝혔다.
