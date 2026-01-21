KIA, 조상우에 김범수·홍건희까지 불펜 싹쓸이
프로야구 KIA 타이거즈가 대대적인 불펜 보강에 나섰다. 자유계약선수(FA) 시장에 남아 있던 불펜 투수 3명을 한꺼번에 영입했다.
KIA 구단은 21일 “조상우, 김범수, 홍건희와 FA 계약을 체결했다”고 발표했다.
KIA는 세 선수 영입에 총 42억원을 투자했다. 조상우는 2년 최대 15억원(계약금 5억원·연봉 8억원·옵션 2억원), 김범수는 3년 최대 20억원(계약금 5억원·연봉 12억원·옵션 3억원)에 계약했다. 홍건희는 1년 최대 7억원(연봉 6억5000만원·옵션 5000만원) 규모다.
세 선수는 모두 비시즌 경쟁력 있는 불펜 자원으로 평가받았다. 2020년 세이브왕에 올랐던 조상우는 통산 82홀드, 89세이브, 평균자책점 3.21을 기록했다. ‘좌완 파이어볼러’ 김범수는 지난 시즌 48이닝을 소화하며 커리어 첫 2점대 평균자책점(2.25)을 작성했다. 홍건희도 지난해까지 55홀드와 58세이브를 올리며 기량이 검증됐다.
이번 대규모 영입에는 지난 시즌 불안했던 불펜 전력이 영향을 미쳤다. KIA는 지난해 불펜 평균자책점 5.22로 리그 9위에 그쳤고, 최종 순위 역시 8위에 머물렀다. 비시즌 동안 베테랑 최형우(삼성 라이온즈)와 박찬호(두산 베어스) 등 FA 자격을 얻은 주축 타자들을 잇달아 놓친 상황에서 올 시즌 반등을 위해선 불펜 보강이 불가피하다는 판단을 내린 것으로 보인다.
KIA 관계자는 “지난 19일 코치진 전략 세미나에서 불펜 약점이 재차 거론되면서 영입이 급물살을 탔다”며 “내야 공백을 메우기 위해 아시아 쿼터를 야수로 선택한 점도 종합적으로 고려했다”고 설명했다.
조상우는 “개인과 팀 성적을 동시에 챙겨 2년 뒤 재계약 협상에서 좋은 평가를 받겠다”고 말했다. 김범수는 “명문 구단에 입단해 영광”이라고 밝혔고, 홍건희는 “6년 만에 친정팀으로 돌아와 감회가 새롭다”고 소감을 전했다.
프로야구 10개 구단이 차례로 스프링캠프를 떠나는 가운데 FA 협상 국면도 막바지에 접어들었다. 전날 KT 위즈는 포수 장성우와 2년 최대 16억원에 동행을 선택했다. 손아섭이 유일한 미계약자로 남아 협상을 이어가고 있다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사