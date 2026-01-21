포항해경, 대게 불법 포획·유통 특별단속…5건 7명 검거
경북 포항해양경찰서는 지난해 12월 1일부터 ‘대게 불법 포획·유통 특별단속’에 나서 총 5건, 7명을 검거했다고 21일 밝혔다. 이번 특별단속은 오는 3월 2일까지 한다.
포항해경은 지난 19일 오후 6시쯤 연중 포획이 금지된 체장미달 대게(9cm 이하) 220마리를 갑판 하부의 비밀 어창에 몰래 보관한 어선 A호를 적발했다. 선장과 선원들을 상대로 사건 경위 및 여죄에 대해 수사 중이다.
앞서 지난해 12월에도 체장미달 대게 230마리를 불법 포획한 선박 1척과 체장미달 대게 170마리를 유통하려던 수산물 도매업자 등 3명을 검거했다.
이들이 불법 포획, 유통하려던 체장미달 대게 총 1325마리는 전량 해상에 방류했다.
수산자원관리법상 암컷대게 및 체장미달 대게의 포획, 유통, 보관, 판매 등의 행위는 2년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금형에 처해진다.
이근안 포항해양경찰서장은 “체장 미달 대게 포획은 자원 고갈을 초래하는 중대한 불법행위”라며 “3월 2일까지 계속되는 특별단속 기간 동안 가용 인력을 총동원해 불법행위가 확인되면 예외 없이 엄정하게 대응하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
