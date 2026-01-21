울진 금강송에코리움, 민간 전문업체 ‘공간휴담’이 운영 맡는다
경북 울진군이 금강송에코리움의 운영 전문성을 높이기 위해 민간위탁 운영 체제로 전환한다.
울진군은 최근 산림복지 전문기업인 농업회사법인 ‘공간휴담’을 금강송에코리움 관리·운영 위탁업체로 최종 선정했다고 21일 밝혔다.
금강송에코리움은 금강소나무를 테마로 한 치유·힐링 복합시설이다. 현재 웰니스 프로그램과 숙박, 치유 식단을 새롭게 구성해 2월 초 본격 운영에 들어갈 예정이다.
운영을 맡은 공간휴담은 2022년부터 울진 금강소나무숲길의 산림교육(숲해설) 사업을 맡아 왔다. 산림·해양·온천 등의 울진 지역 관광자원을 활용한 웰니스 치유관광 프로그램 개발·운영 등의 경험을 보유한 전문 기업이다.
앞으로 치유프로그램을 재구성하고 전문성을 한층 강화할 계획이다. ‘숲·숨 리트릿(Retreat)’ 콘셉트로 스테이 치유프로그램을 당일형, 1박 2일, 2박 3일로 재구성한다.
시즌에 따라 차크라 싱잉볼과 소도구를 활용한 회복 요가를 체험하는 ‘이완테라피’, 금강송 에코리움의 자연을 느끼며 자연과 하나 되는 해먹 테라피와 명상을 경험하는 ‘숲길테라피’, 솔향 스프레이를 제작하는 ‘아로마테라피’ 등을 운영할 예정이다.
또 심화 요가 프로그램, 마사지 오일과 나만의 향수를 만드는 기획 프로그램, 계절별 특별 프로그램을 운영한다.
군은 치유센터의 운영 전문성 확보 및 지속 가능한 사업모델을 발굴하고 산림복지와 생태관광이 결합된 복합문화공간으로 육성할 방침이다.
금강송에코리움은 2011년 문화체육관광부의 3대 문화권 사업으로 선정돼 총 421억원을 들여 조성했다. 금강송테마전시관, 치유센터, 숙박동을 포함한 시설을 갖추고 있다.
울진군 관계자는 “울진을 대표하는 체류형 산림관광지로 육성하고 왕피천 일대 청정 자연생태 및 문화 관광자원과 관내 주변 관광지를 연계해 지역관광 활성화를 도모할 것”이라고 말했다.
울진=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
