핑골프, 극강의 직진성과 관용성의 ‘G440 K드라이버’ 출시
㈜삼양인터내셔날 핑골프가 2026년 신제품 G440 K드라이버를 출시했다.
이 드라이버는 솔과 크라운에 무게를 절감 할 수 있도록 카본 소재를 적용한 듀얼 카본 플라이 랩 테크놀로지를 채택했다.
G440 시리즈의 핵심 기술인 프리 호젤과 함께 CG를 낮고 깊게 배치해 최고 수준의 MOI(관성모멘트) 수치로 직진성과 관용성을 자랑하는 제품이다.
새로운 32g 조절식백 웨이트를 도입하여 중립/드로우/페이드) 위치로 무게추를 이동해 구질을 세밀하게 조절할 수 있어 직진성은 물론 T9S+ 페이스에 더 높은 볼 스피드를 이끌어내는 결과를 가져왔다.
핑은 G440 K(관용성)드라이버 외에 G440 LST(로우스핀 상급자용), 440 MAX(스탠다드), 440 SFT(슬라이스방지)도 출시해 골퍼들의 선택의 폭을 넓혔다. LST를 제외한 모든 헤드는 초경량 HL(시니어) 모델로도 오더가 가능하다.
국내 출시에 앞서 핑골프는 VIP 고객 초청 시타회와 함께 전국 장타 선수 및 아마추어들이 참여한 가운데 지난 14일 강남구 학동역 PLK라운지에서 K 장타 대회를 진행하는 등 다채로운 이벤트 행사를 개최했다.
로프트각은 9도, 10.5도, 12도(스페셜오더) 등 3가지다. 권장 소비자가격은 ALTA J CB 샤프트(R, SR ,S) 46인치 적용시 106만원, 투어 2.0크롬 65(S)/투어 2.0블랙 65(S) 샤프트 45.5인치 적용시 110만원이다.
G440 K드라이버는 핑 본사 피팅 센터 및 전국 핑 대리점에서 피팅 및 구매가 가능하다.
