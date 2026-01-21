대전, 전국 최초 ‘방산협동조합’ 탄생

기술개발이나 시장개척 등 개별 기업이 단독으로 수행하기 어려운 과제들을 함께 수행하면서 지속가능한 성장 기반을 마련할 수 있을 전망이다.

협약은 대전의 핵심 전략산업인 국방산업 분야에서 산·학·연·관·군이 보다 유기적으로 협력하기 위한 방안이 담겼다. 각 기관이 보유한 연구역량과 인프라, 현장 경험을 연계해 첨단 방위산업 분야의 동반 상승효과를 창출하는 것이 목표다.