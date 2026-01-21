대전, 전국 최초 ‘방산협동조합’ 탄생
전국 최초의 방산 중소기업 협력 공동체인 ‘대전방산사업협동조합’이 공식 출범했다.
대전방산사업협동조합은 21일 호텔ICC에서 출범식을 개최했다.
조합은 대전과 충청권에 본사를 둔 105개 방산 중소기업이 참여했다. 공동생산과 공동개발, 정부 과제 참여, 공공조달 및 수출지원 등 다양한 분야에서 협력한다.
기술개발이나 시장개척 등 개별 기업이 단독으로 수행하기 어려운 과제들을 함께 수행하면서 지속가능한 성장 기반을 마련할 수 있을 전망이다.
출범식과 함께 ‘첨단 방위산업 육성 및 발전을 위한 상호협력 업무협약’도 체결됐다. 대전시와 조합을 비롯해 한국과학기술원(KAIST) 충남대 국립한밭대 대전대 한남대 한국과학기술정보연구원(KISTI) 한국전자통신연구원(ETRI) 한국기계연구원 육군교육사령부 육군군수사령부 등 12개 기관이 참여했다.
협약은 대전의 핵심 전략산업인 국방산업 분야에서 산·학·연·관·군이 보다 유기적으로 협력하기 위한 방안이 담겼다. 각 기관이 보유한 연구역량과 인프라, 현장 경험을 연계해 첨단 방위산업 분야의 동반 상승효과를 창출하는 것이 목표다.
각 기관은 첨단 방위산업 및 산·학·연·관·군 협력 활성화를 위한 각종 지원, 국방 인공지능(AI) 전환 및 인재 양성, AI 및 디지털 전환(DX) 기반의 군수혁신, 국방 드론 전문인력 양성 등에 협력한다.
이장우 대전시장은 “조합의 공식 출범은 지역 방산 중소기업들이 협력을 통해 연구개발 역량을 높이고, 안정적인 사업 기반을 구축하는 중요한 전환점”이라며 “대전시가 추진 중인 국방산업 육성 전략과 맞물려 K-방산 경쟁력 강화에도 크게 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
