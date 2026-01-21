이장우·김태흠 “종속적 지방분권 절대 반대”
이장우 대전시장과 김태흠 충남지사가 “중앙정부가 특례와 예산을 분배하는 종속적 지방분권은 절대 반대한다”고 목소리를 높였다.
이들은 21일 대전시청에서 긴급 회동을 갖고 정부가 발표한 인센티브 안이 중앙정부가 계속해서 지역에 개입하겠다는 의미에 불과하다고 평가 절하했다.
지역이 제대로 된 자치분권을 실현하려면 재정이 반드시 필요한데, 정부가 제시한 ‘4년간 최대 20조원’ 지원책은 한시적 조치에 불과하다고도 지적했다.
김 지사는 “우리는 수도권 1극 체제 극복과 국가균형발전, 제대로 된 자치분권을 통해 시민 삶의 질을 높이겠다는 뜻을 갖고 통합을 추진했다”며 “하지만 정부는 일시적으로 4년간 20조를 주겠다며 선심을 쓰듯 행동한다”고 운을 뗐다.
그러면서 “선심 쓰듯 할 게 아니라 항구적으로 권한을 넘겨줘야 한다. 현재 75대 25대 정도인 국세와 지방세 비율을 6대 4 정도로 조정해야 한다”며 “법안이 제대로 의결될 수 있도록 더불어민주당 주도가 아닌 여야가 함께 특위를 구성해 대응해야 한다”고 주장했다.
이 시장 역시 “대전과 충남의 통합은 대한민국의 100년, 200년을 대개조하자는 차원에서 출발했다”며 “정부가 얘기한 안은 종속적 지방분권을 이어가겠다는 뜻과도 같다. 중앙 정부가 주는 대로 받으라는 건데 이는 곧 정부가 개입하겠다는 의미”라고 설명했다.
그는 또 “민주당의 포괄적인 방안은 지방분권이라는 중요한 목표, 국가 대개조라는 목표에 상당히 반한다”며 “우리가 원하는 것은 고도의 자치권을 실현할 수 있도록 법안에 명문화해야 한다는 점”이라고 했다.
이들은 이를 해결하기 위해 이재명 대통령의 결단이 필요하다고 입을 모았다. 무엇보다 대전·충남의 통합이 이 대통령의 5극 3특 공약을 위한 ‘쇼케이스’가 돼서는 안된다고 경계했다.
이 시장은 “이 문제를 들여다보면 5극 3특이라는 대통령 공약의 쇼케이스처럼 느껴진다”며 “대통령의 의지를 담아 강력한 지방 분권 내용이 포함된 법안을 내놔야 한다. 대통령께서 ‘중앙정부가 갖고 있는 권한을 다 줄 수는 없지만 이정도는 줘야겠다’고 얘기를 하셔야 한다”고 제안했다.
김 지사는 “각 부처가 본인들의 권한을 내려놓겠느냐. 본인들 입장에서는 내놓을 수 있는 만큼 내놨다면서 발표한 게 인센티브”라며 “자치분권을 제대로 완성하려면 어느 정도 가이드라인을 설정한 뒤 대통령이 나서야만 한다”고 덧붙였다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사