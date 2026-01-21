‘블루 아카이브’, 日 앱스토어 매출 1위 등극
넥슨게임즈의 모바일게임 ‘블루 아카이브’가 일본 앱스토어에서 매출 순위 1위에 올랐다.
넥슨게임즈는 블루 아카이브가 일본 서비스 5주년을 기념한 업데이트와 오프라인 행사에 힘입어 일본 애플 앱스토어에서 매출 1위를 기록했다고 21일 밝혔다. 블루 아카이브가 일본 앱스토어에서 매출 순위 1위에 오른 것은 이번이 13번째다.
출시 5주년을 맞아 온·오프라인에서 반향을 일으킨 효과다. 넥슨게임즈는 블루 아카이브 출시 5주년을 맞아 지난 17일부터 18일까지 일본 치바 ‘마쿠하리 멧세’ 국제 전시장 9~11홀에서 오프라인 전시회를 개최하고, 이곳에서 ‘블루 아카이브’ 세계관을 구현한 전시와 체험형 프로그램, 라이브 방송 등을 선보였다. 5주년 업데이트 정보 공개로 화제를 모은 생방송 ‘블루아카 라이브 5주년 스페셜데이 2’는 9만227명의 최고 시청자 수를 기록했다.
블루 아카이브의 5주년 업데이트는 온라인에서도 화제를 모았다. ‘블루아카 라이브 5주년 스페셜데이 2’는 엑스(X·옛 트위터) 일본 실시간 트렌드 1위를 기록했다. ‘케이짱’ ‘메모로비’ ‘전투 중인 아리스’ 등 5주년 페스티벌 관련 주요 키워드들도 실시간 트렌드 10위 안에 이름을 올렸다. 이 같은 온·오프라인에서의 호응에 힘입어 ‘블루 아카이브’는 일본 5주년 업데이트가 적용된 직후인 21일 앱스토어에서 최고 매출 1위를 기록했다.
넥슨게임즈 김용하 총괄 PD는 “일본 서비스 5주년은 ‘블루 아카이브’를 지켜보고 함께해 주신 선생님(유저)들 한 분 한 분의 시간이 모여 만들어진 순간이라고 생각한다”며 “그동안 보내주신 성원과 애정에 진심으로 감사드리며, 5주년을 계기로 2026년에도 새로운 기대를 가질 수 있는 콘텐츠와 이벤트를 꾸준히 선보일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
