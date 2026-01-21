‘블루 아카이브’, 日 앱스토어 매출 1위 등극

넥슨게임즈 제공

지난 17일부터 18일까지 일본 치바 ‘마쿠하리 멧세’ 국제 전시장 9~11홀에서 오프라인 전시회를 개최하고, 이곳에서 ‘블루 아카이브’ 세계관을 구현한 전시와 체험형 프로그램, 라이브 방송 등을 선보였다.

5주년 업데이트 정보 공개로 화제를 모은 생방송 ‘블루아카 라이브 5주년 스페셜데이 2’는 9만227명의 최고 시청자 수를 기록했다.