‘김문수 지지’ 종이든 우동기 전 위원장 150만원 구형
대구지법 형사12부(부장판사 정한근) 심리로 21일 열린 우동기 전 대통령 직속 지방시대위원회 위원장 공직선거법 위반 혐의 결심공판에서 검찰이 150만원을 구형했다.
우 전 위원장은 지난 대통령 선거 운동 기간 동대구역에서 국민의힘 김문수 전 대선 예비후보를 지지하는 문구가 적힌 종이를 든 혐의로 기소됐다. 검사는 우 전 위원장이 대통령 선거에 영향을 미치기 위해 공동 피고인들과 공모해 미리 준비한 현수막을 게시했다고 봤다.
변호인은 공소 사실을 인정하면서도 법리적 유무죄를 다툴 여지가 있다며 공직선거법 제90조 제1항 1호와 관련 처벌 규정에 대해 위헌법률심판 제청을 신청했다.
변호인은 김문수 후보를 영접하기 위한 의례적인 행위였을 뿐 선거운동이 아니었다고 주장하고 있다. 우 전 위원장은 최후 변론에서 “모범이 돼야 함에도 사회적 물의를 일으켜 법정에 서게 됐다”고 밝혔다. 검찰은 공동피고인 A씨에게 벌금 70만원, B씨에게는 벌금 50만원을 구형했다.
선고 공판은 다음 달 11일 오전 10시에 열릴 예정이다. 공직선거법상 벌금 100만원 이상의 형이 확정되면 향후 5년간 선거에 입후보할 수 없다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
