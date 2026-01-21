‘아키텍트’, 인터서버 콘텐츠 ‘심연의 전장’ 스타트

경쟁 구도도 재편됐다. 기존의 3파전(1:1:1) 중심 경쟁 구조에서 벗어나 일반 서버를 중심으로 한 1:1 맞대결 매칭 방식이 도입된다. 특정 세력이 소외되는 상황을 줄이고, 보다 직관적이고 밀도 높은 경쟁을 유도하기 위한 변화다.

드림에이지가 21일 MMORPG ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’에 인터서버 콘텐츠 ‘심연의 전장’을 업데이트하고 첫 번째 정규 시즌을 시작한다고 밝혔다. 심연의 전장은 여러 서버 이용자들이 강력한 몬스터와 보스 몬스터를 놓고 경쟁하는 대규모 전장 콘텐츠다.지난 14일까지 프리 시즌으로 운영된 심연의 전장은 정규 시즌을 맞아 개편됐다. 사냥터인 ‘파멸의 전장’ 5·6 구역이 추가되고 신규 군주 ‘카갈투스’가 스폰되는 ‘파멸의 옥좌’가 열렸다. 카갈투스는 게임 내 최초의 5성 장비 및 3·4성으로 구성된 신규 탈것을 드롭한다.드림에이지 김민규 사업실장은 “기존 다중 매칭 방식은 전장의 변수를 만드는 재미가 있었으나 클랜의 순수한 무력보다는 서버 간의 외교나 연합 구도가 승패에 미치는 영향이 매우 컸다”며 “정규 시즌에는 우리 서버와 클랜의 강함이 온전히 보답받을 수 있는 환경을 제공하고자 한다”고 밝혔다.윤민섭 기자 flame@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지