“그럼 한 판 뜰까요” 李대통령, ‘北 저자세’ 지적에 발끈
이재명 대통령이 ‘북한에 저자세를 취한다’는 지적에 대해 “그럼 고자세로 한판 붙으라는 얘기냐”고 했다. 그러면서 북한과 평화적인 관계를 유지하는 것이 한국 경제에 중요하다고 강조했다.
이 대통령은 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 한반도 평화 리스크와 관련해 “지금 (북한에 대한) 저자세라는 소리를 많이 하던데 그럼 고자세로 한판 뜰까요?”라며 “그러면 경제 망하는 것”이라고 비판했다.
그러면서 “신문 사설이라고 그런 걸 쓰고 있다”고 지적했다. 최근 무인기 북한 침투 관련 정부의 대북 대응을 비판하는 국내 언론의 사설을 언급한 것으로 보인다.
이 대통령은 “누구 말대로 가장이 성질이 없어서 그냥 직장 열심히 꾸벅꾸벅 다니느냐”며 “다 삶에 도움이 되니까 참을 건 참고 또 설득한 건 다독이면서 평화적인 정책을 취해나가면 리스크가 줄어들 것”이라고 강조했다.
