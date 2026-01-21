“그럼 한 판 뜰까요” 李대통령, ‘北 저자세’ 지적에 발끈

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년기자회견에서 발언하고 있다. 연합뉴스

한반도 평화 리스크와 관련해 “지금 (북한에 대한) 저자세라는 소리를 많이 하던데 그럼 고자세로 한판 뜰까요?”라며

그러면서 “신문 사설이라고 그런 걸 쓰고 있다”고 지적했다. 최근 무인기 북한 침투 관련 정부의 대북 대응을 비판하는 국내 언론의 사설을 언급한 것으로 보인다.