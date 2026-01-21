‘더 넓은 세상을 청소년에게’…경기도, 학교·가정 밖 청소년 자립도 지원

경기도는 청소년의 건강한 성장과 배움 기회, 생활 안정을 위해 급식, 학습·진로·자립 지원까지 아우르는 다양한 정책을 추진한다고 21일 밝혔다.

먼저 더 넓은 세상을 경험하는 해외연수 프로그램인 '청소년 사다리'는 기초생활수급자, 법정차상위계층, 법정한부모가정 등 경제적 여건이 어려운 청소년에게 해외연수와 현지 체험 기회를 제공해 진로 탐색과 자기 계발을 지원하는 차원이다.지난 2024년 복권기금의 지원을 받아 처음 시작됐으며 올해 모집 규모는 110명이다.오는 3~4월 중 공개 모집을 통해 참여자를 선발하고 캐나다 등으로 해외 연수를 보낼 예정이다.자매 시·도간 교류 프로그램으로 전남, 전북, 광주광역시 등과 175명 대상 교류 활동을 추진하고, 중국 장쑤성·광둥성 청소년 110명을 대상으로 현지 문화 체험과 학교 수업 참여, 역사·문화 유적 탐방 프로그램을 운영한다.여성 청소년을 위한 생리용품 보편지원 사업은 지난해 24개 시·군에서 올해 27개 시·군(수원, 용인, 파주 추가 참여)으로 확대 시행한다.도는 청소년복지시설 퇴소 후 자립을 준비하는 가정 밖 청소년의 경제적 부담을 줄이고 안정적인 사회 정착을 돕기 위해 '퇴소청소년 재정자립 패키지'를 운영한다.15세~24세 가정 밖 청소년 대상 '자립두배통장'을 추진해 매월 1만~10만원 저축 시 저축액의 2배를 매칭, 월 최대 20만원, 최대 6년까지 적립을 지원한다.학교 밖 청소년이 재학생과 동일한 수준의 학습·생활 지원을 받을 수 있도록 교육·생활 여건의 격차 해소를 추진한다.학교 밖 청소년의 진로·학업 준비 부담을 덜고 응시 기회의 격차를 줄이기 위해 대학수학능력시험 모의평가(6월·9월) 응시료를 신규 지원한다.김동연 지사는 "청소년들에게 많은 기회를 주고 싶다"며 "다양한 시도를 해 보고, 실패도 해 보고, 시행착오도 겪어보고, 작은 성공도 경험하면서 내가 하고 싶은 일이 무엇인지 찾아야 한다"고 말했다.수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr