부산시, 북항 ‘미래 모빌리티 도시’ 마스터플랜 착수
북항–원도심 잇는 통합 교통 구상
자율주행·UAM 연계 마스터플랜
미래형 환승센터 도입 검토
부산시가 북항 재개발과 원도심을 연결하는 미래 교통 전략 마련에 나섰다. 자율주행과 도심항공교통(UAM) 등 미래 모빌리티를 전제로 한 ‘모빌리티 특화 도시’ 종합 구상을 본격화한다.
부산시는 최근 ‘북항 모빌리티 특화 도시 계획수립 용역’을 발주하고, 북항 재개발지와 인접 원도심(중·동구, 영도구)을 아우르는 통합 모빌리티 전략을 수립할 계획이라고 21일 밝혔다. 용역은 ‘모빌리티 혁신 및 활성화 지원에 관한 법률’에 근거해 추진되며 착수일로부터 1년간 진행될 예정이다.
시는 북항 재개발이 본격화하면 부산역과 북항을 포함한 중구·동구 일대의 유동 인구와 관광·업무 교통 수요가 많이 늘어날 것으로 보고 있다. 하지만 기존 교통체계만으로는 증가하는 수요를 감당하기 어렵고, 북항 재개발지와 원도심 간 물리적·기능적 단절도 여전히 해소되지 않고 있다는 판단이다.
이번 계획의 핵심은 특정 교통수단 도입이 아닌, 다양한 이동 수단을 유기적으로 연계하는 총괄 전략이다. 자율주행 버스와 개인형 이동장치(PM), 공유 전기자전거 등 기존 수단에 더해 UAM 등 미래 모빌리티까지 단계적으로 연결하는 방안을 검토한다. 특히 철도·버스·택시 등 기존 교통수단과 자율주행차, UAM, 전기·수소차, PM 등을 한 공간에서 연계·환승할 수 있도록 설계된 ‘미래형 환승센터’(MaaS Station·마스 스테이션) 조성 방안과 경제성 분석이 핵심 과제로 포함됐다.
공간 범위는 북항 재개발 지역 전역과 함께 부산역, 국제여객터미널, 자갈치·BIFF광장, 영도 북항 인접 지역 등 원도심 주요 생활권까지 포함한다. 장기적으로는 가덕신공항 예정지와의 연계 가능성도 검토 대상이다. 시는 북항을 철도·항만·항공이 결합한 국가 교통 결절점이자, 미래 모빌리티 실증과 도입의 거점으로 육성한다는 구상이다.
시는 단기적으로 자율주행 버스와 PM, 공유 전기자전거 도입을 검토하고, 중기에는 미래형 환승센터 조성과 UAM 실증을 거쳐 장기적으로 본사업 전환과 확산까지 단계별 실행 전략을 제시할 예정이다. 이와 함께 시민 수요와 수용성을 반영하기 위한 교통 불편 조사와 신규 모빌리티 수용성 조사도 병행한다.
시 관계자는 “이번 용역은 개별 교통수단을 도입하기 위한 사업이 아니라, 북항 재개발 이후를 대비해 미래 모빌리티를 어떻게 연계할지에 대한 종합 마스터플랜을 마련하는 단계”라며 “예산 규모와 구체적인 실행 방안은 용역 결과를 토대로, 단계적으로 검토할 계획”이라고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사