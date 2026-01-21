‘인구 4만’ 괴산에 지난해 방문객 1161만명

2024년보다 1.7% 증가

인구 4만명인 충북 괴산군의 지난해 방문객이 1162만명을 기록했다. 괴산은 인구감소로 인한 지역소멸 위기지역이다. 자연과 미식을 결합한 체류형 관광으로 체질 개선에 성공했다는 평가다.



21일 군에 따르면 한국관광공사 데이터랩이 분석한 2025년 관광 통계를 보면 괴산군의 총 방문객은 1161만7392명이다. 2024년(1142만1868명)보다 1.7% 증가한 수치다. 지난해 12월 기준 괴산의 주민등록인구는 3만8293명이다.



방문객의 거주지별 분포는 충북(38%)에 이어 경기(21.2%)와 서울(10.2%) 등 수도권 방문객 비중이 31.4%에 달했다. 방문 거리도 70~140㎞ 권역이 39.35%(456만명)로 가장 많았다. 괴산이 충북 내수용 관광지를 넘어 서울과 경기를 아우르는 광역 관광 거점으로 자리 잡았다는 평가다.



내비게이션 검색 유형을 분석한 관광객의 목적지는 전체 검색량 중 음식(22.8%)이 가장 높은 비중을 차지했다. 이어 자연관광(19.4%), 숙박(18.6%) 순이었다. 산막이옛길, 화양구곡, 괴강관광지 등은 사계절 내내 압도적인 점유율을 기록했다. 여기에 괴산의 빨간맛축제, 고추축제, 김장축제 등 시즌별 특화 축제가 미식과 결합해 관광객의 발걸음을 사로잡았다는 것이다.



군은 올해 개장을 앞둔 박달산 자연휴양림과 감성 숙소로 기대를 모으는 산막이 트리하우스를 앞세워 가족 단위와 중장년층의 체류 시간을 늘린다는 전략이다.



송인헌 군수는 “2025년 방문객 1162만명 돌파는 괴산의 자연과 문화, 군민과 함께 만들어 온 관광 정책의 성과”이라며 “환경 보전과 지역 성장이 공존하는 관광 모델로 전국에서 가장 매력 있는 쉼표가 있는 도시를 만들겠다”고 말했다.



괴산=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr



