강릉시, 미래세대 위한 자원순환경제 기반 확충

중·소형 폐가전은 ‘내 집 앞 배출체계’를 도입해 배출 편의성을 높인다.

강원도 강릉시가 미래세대를 위한 자원순환경제 기반 확충에 나섰다.시는 이를 위해 442억원을 들여 시민참여 기반 자원순환 실천 확대, 폐기물 관리 강화로 시민 안전 확보, 자원화 확대를 통한 순환 경제 기반 마련, 폐기물 처리 효율 향상 총 4개 과제를 추진한다.재활용품 교환소 운영, 유가 보상금제, 빈 용기 회수 체계를 통해 시민 참여를 높일 방침이다.다회용기 확산을 위해 전국 최초로 도입한 시 단위 개방형 다회용 컵 보증금제를 개선해 올해부터 보증금을 1000원에서 500원으로 낮추고 참여 카페에 인센티브를 강화한다. 연간 20만개의 다회용기를 축제·공공 행사에 공급할 계획이다.폐기물 관리 강화를 위해 폐기물 관련 사업장 166개소, 1회용품 사용억제 대상 907개소를 점검한다. 불법투기 상습 지역에는 이동식 CCTV를 추가 설치해 총 178대의 CCTV와 신고 포상제를 연계한 시민 참여형 감시체계를 운영한다.노후 슬레이트 114동 철거와 발암물질인 석면 건축물 100동에 대한 안전관리도 추진한다.농촌 환경 개선을 위해 영농폐기물 수거 경진대회를 추진한다. 공동집하장 신설 5개소·보수 15개소, 방치된 기타 영농폐기물 처리량을 연 150t까지 확대하는 등 수거 사각지대에 놓였던 영농폐기물의 체계적 회수, 올바른 분리배출 문화 확산, 자원순환 실천을 강화할 계획이다.강동면 자원순환센터 내에 하루 50t 처리 규모의 생활자원회수센터를 올해 준공할 예정이다. 자동화 설비와 광학·풍력·자력 선별설비 도입으로 재활용품 선별률을 기존 60%대에서 79%까지 향상할 계획이다.김동관 자원순환과장은 21일 “재활용 확대와 안전하고 효율적인 폐기물 처리 시스템을 통해 쾌적한 도시환경을 조성하고, 지속 가능한 자원순환 경제도시 강릉으로 도약해 나가겠다”고 말했다.강릉=서승진 기자 sjseo@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지