서울시무용단 ‘일무’, 미국 베시 어워드 최우수 안무가상 수상
정혜진·김성훈·김재덕 안무가, 한국 국공립 예술단체 작품으로는 최초 수상
서울시무용단의 ‘일무’ 안무가들이 미국 무용계에서 최고 권위를 자랑하는 ‘뉴욕 댄스&퍼포먼스 어워드’(이하 베시 어워드)에서 최우수 안무가상을 받았다. 지난 20일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 베시 어워드(Bessie Awards)에서 ‘일무’의 정혜진·김성훈·김재덕 안무가는 한국 국공립 예술단체 작품 최초로 최우수 안무가·창작자 부문을 수상했다.
정혜진 안무가는 국민일보와 전화통화에서 “‘일무’는 하나의 목표를 향해 한 마음으로 버텨온 사람들의 정신이 작품에 담겼다. 특히 이 작품의 연출과 의상·조명·무대 디자인을 맡은 정구호 선생님께 가장 감사를 드린다”고 소감을 밝혔다. 이어 “이번 시상식에 참석하지 못한 김재덕 안무가와도 같이 기쁨을 나누겠다”고 덧붙였다.
‘일무’는 국가무형문화재 1호이자 유네스코 세계인류무형유산인 ‘종묘제례악’의 의식무를 현대적 감각으로 재해석한 작품으로 2022년 초연했다. 정혜진 안무가가 제시한 한국무용 특유의 선과 절제미를 바탕으로, 김성훈·김재덕 안무가의 역동적인 현대무용 언어가 결합했다. 지난 2023년 뉴욕 링컨센터 공연 당시 전 회차 전석 매진을 기록하며 현지 평단과 관객의 호응을 얻었다.
베시 어워드 선정위원회는 “시각적으로 매혹적이며 현대적인 감각으로 재해석한 한국 전통 의례 무용”이라며 “정중동의 완벽한 조화를 보여줌과 동시에 폭발적이고 역동적인 춤으로 정점을 찍었다”고 소개했다.
1984년 제정된 베시 어워드는 뉴욕에서 활동하는 예술가·프로듀서·비평가 등으로 구성된 선정위원회가 한 해 동안 뉴욕에서 선보인 가장 혁신적인 공연을 선정해 수여하는 세계적 권위의 상이다. 미국 유명 안무가 베시 쇤베르크(1906∼1997)를 기리는 의미에서 지금과 같은 이름이 붙었다. 안무·퍼포먼스·음악 등 6개 부문을 심사한다. 지난 2024년 시상식이 열리지 않으면서 이번에는 2023년 4월부터 2025년 3월까지 뉴욕에서 공연된 작품을 대상으로 심사를 진행해 지난해 11월 후보를 선정했다.
올해 최우수 안무가상 후보에는 이스라엘의 세계적인 안무가 호페시 쉑터와 미국 차세대 안무가 카일 마셜 등 12개 작품의 안무가들이 이름을 올렸다. 이중 ‘일무’ 안무가를 비롯해 니아 러브, 샤멜 피츠, 완지루 카무유 등 네 작품 안무가들이 수상했다.
안호상 세종문화회관 사장은 “이번 수상은 세종문화회관이 제작극장으로서 축적해온 창작 역량이 세계적 기준에서도 유효함을 증명한 결과”라며 “선택과 집중을 통해 구축해온 레퍼토리 전략이 한국을 넘어 세계 동시대 예술 담론의 중심으로 진입했음을 보여주는 상징적인 순간”이라고 의미를 부여했다.
