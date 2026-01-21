서울시무용단 ‘일무’, 미국 베시 어워드 최우수 안무가상 수상

정혜진·김성훈·김재덕 안무가, 한국 국공립 예술단체 작품으로는 최초 수상

20일(현지시각) 미국 뉴욕 딕슨 플레이스에서 열린 베시 어워드 시상식에서 안무가 정혜진(오른쪽)과 김성훈이 수상 소감을 말하고 있다. (c)세종문화회관

정혜진 안무가는 국민일보와 전화통화에서 “‘일무’는 하나의 목표를 향해 한 마음으로 버텨온 사람들의 정신이 작품에 담겼다. 특히 이 작품의 연출과 의상·조명·무대 디자인을 맡은 정구호 선생님께 가장 감사를 드린다”고 소감을 밝혔다. 이어 “이번 시상식에 참석하지 못한 김재덕 안무가와도 같이 기쁨을 나누겠다”고 덧붙였다.

지난 2023년 서울시립무용단 ‘일무’ 재연을 앞두고 안무가 김성훈(왼쪽부터), 정혜진 당시 서울시무용단장, 연출 정구호, 안무/음악 김재덕이 기자간담회에 참석했다. 뉴시스

서울시무용단의 ‘일무’. (c)세종문화회관

올해 최우수 안무가상 후보에는 이스라엘의 세계적인 안무가 호페시 쉑터와 미국 차세대 안무가 카일 마셜 등 12개 작품의 안무가들이 이름을 올렸다. 이중 ‘일무’ 안무가를 비롯해 니아 러브, 샤멜 피츠, 완지루 카무유 등 네 작품 안무가들이 수상했다.